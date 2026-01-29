El Ateneo de Chiclana organiza una conferencia del secretario general de CEPESCA

El Ateneo de Chiclana ha dado a conocer su programación para el mes de febrero, que comenzará el día 5, a las 18.30 horas, con una conferencia a cargo del presidente del Clúster Marítimo Español (CME) y secretario general de la Confederación Española de Pesca (CEPESCA), Javier Garat Pérez, que tendrá lugar en el Centro del Vino y la Sal.

En esta ponencia, titulada ‘Economía azul’, su responsable expondrá el modelo de crecimiento económico sostenible que utiliza los recursos de mares y zonas costeras de forma eficiente y respetuosa con el medio ambiente, tanto en España como en Andalucía.

El sanluqueño Javier Garat fue reelegido recientemente consejero del Comité Económico y Social Europeo (CESE) para el nuevo mandato de la Unión Europea. Así, hasta el 2030 será uno de los 21 consejeros españoles de los 329 miembros que componen este organismo. Además, es el único que representa los intereses de la pesca en este órgano.

Con esta actividad, el Ateneo de Chiclana quiere reconocer “al Club Marítimo de Sancti Petri, su continuada labor tanto asociativa como deportiva y cultural, durante estos 50 años”, afirman desde el Ateneo.

Por otro lado, para el día 26, a las 19.00 horas, está programada en la Sala Gessa- Arias (Casa de Cultura), una mesa redonda , posterior coloquio, en la que intervendrán tres autores de libros sobre superación personal. En concreto, participarán Antonia Fernández Barbas, Rafael García Ribera y King Broda.

Por último, el libro del mes de febrero es ‘Beltenebros’, de Antonio Muñoz Molina.