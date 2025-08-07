Amaia cierra los ojos y abre las alas esta noche en Chiclana

Desde hace días las entradas para la zona de gradas están agotadas. Visto lo visto nadie se quiere perder a Amaia quien esta noche estará en Sancti Petri sobre el escenario del Concert Music Festival en Chiclana presentando Si abro los ojos no es real, su último trabajo donde la cantante se centra en uno de los procesos más importante (¿incluso un poco traumático?) que puede vivir una persona: convertirse en adulto.

Y quizás eso sea lo que le pasará a más de uno. Quizás haya que abrir y cerrar los ojos un par de veces para asegurarse de que aquella niña de 11 años, que se dio a conocer en el año 2010 en el programa Cántame una canción- y que siete años más tarde volvió a debutar en Operación Triunfo 2017- ahora ya es toda una mujer. Joven, muy joven, sí; pero al fin y al cabo una mujer de los pies a la cabeza que con su tercer álbum de estudio vuelve a sorprender mostrando al mundo que las cosas han cambiado, que ya no es tan naif o infantil (aunque el que tuvo retuvo) y que está dispuesta a comerse el mundo. Da igual cómo se diga o la apariencia que tome el eufemismo. Salir del cascarón, Abandonar el nido... Amaia emprende un nuevo viaje con mucha más fuerza y ganas a la que nos tiene acostumbrados. Sin embargo, antes de saber hacia dónde se va hay que tener muy claro de dónde se viene, y con este trabajo

Ya se sabe que si por algo es conocida la pamplonica es por su inconformismo, por no seguir las normas ni convencionalismos. Y ahora más que nunca lo vuelve a hacer con melodías oníricas, sonidos fantásticos e instrumentos variopintos capaces de trasladar a otras dimensiones con la mezcla de bachata, flamenco, electrónica e hyperpop. Cada uno madura como quiere, o como puede; y ella lo hace a través de esta mezcla experimental con la que demuestra al mundo su nueva madurez.

No obstante, estos pasos vitales tan importante no siempre se toman en soledad. A su lado ha sido imprescindible su novio Daniel Dalfó (figura clave en la producción) y su hermano Javier Arbizu quien, aparte de ser su manager, también ha tenido su pequeña parte de culpa en canciones como Nanai.

Lo que esta hoy se escuchará en Chiclana no será solo un concierto, sino toda una reafirmación. Crecer duele, madurar cuesta, pero ese es el único camino. Nadie le dijo al gusano que convertirse en mariposa iba a ser fácil.