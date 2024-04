El alcalde recibe a la pianista Neria García Ramos

El alcalde de Chiclana, José María Román, recibió a la joven pianista chiclanera Neria García Ramos, que ingresará en el prestigioso Boston Conservatory at Berklee, el conservatorio de música más grande del mundo. Durante la recepción, en la que también estuvo presente la delegada de Educación, María José Batista, así como los padres de la joven, el alcalde destacó que “Neira ha tenido unos reconocimientos y unos resultados fruto de unas manos y de una cabeza que saben coordinar perfectamente para tocar el piano y para ser una chica extraordinaria”.

Por su parte, Neria García explicó que “en septiembre empezaré mis estudios en Boston. Son universitarios y me especializaré en composición y piano. Ya he estado tres años en Bélgica y ahora voy a una institución que ofrece cursos online, de los que he hecho varios, obteniendo la máxima nota. Este año he tenido un proceso de audiciones y me he presentado a varias a nivel internacional. He conseguido entrar en seis, dos de Inglaterra, dos de Holanda y dos de Estados Unidos, decantándome por el Boston Conservatory at Berklee”.

Además, subrayó que “allí realizaré cuatro años de estudios universitarios y, como nunca se sabe, puede ser que acabe haciendo allí el máster con niveles más profesionales. Quiero especializarme en composición y también hay opciones para ser becada en doctorado o dar clases universitarias. Me encanta la música de cine y me gustaría hacer un máster especializado en composición”.

Neria García Ramos, de 17 años de edad, ha sido alumna del IES Fernando Quiñones y viene recibiendo todo el apoyo de sus padres y de su familia en una carrera musical, que ha incluido conciertos en espacios como el Royal Albert Hall de Londres y en el anfiteatro de la Philharmonie de París, obteniendo distintos primeros premios a nivel internacional.

Lleva desde los cuatro años dedicada al aprendizaje del piano, al que dedica no menos de cuatro horas diarias. Ha estudiado en el Conservatorio de Cádiz, recibido clases del profesor Tomasso Cogato y asistido a masters class con pianistas de primer nivel. Además, en septiembre de 2018 ingresó en la selecta Musica Mundi School, cuyo embajador musical es Maxim Vengerov.