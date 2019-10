El delegado municipal de Deportes, José Manuel Vera, y las representantes del Club Atletismo Divina Pastora Cádiz, Irene Román y Alicia González, han presentado el XV Circuito Local de Carreras Populares y la XXXIX Carrera Urbana Ciudad de Chiclana.

En cuanto a la XXXIX Carrera Urbana Ciudad de Chiclana, hay que destacar que se celebrará el próximo domingo, a las nueve y media de la mañana y para la que ya hay inscritas casi 400 personas. Como es habitual en esta cita, la salida y la meta estarán ubicadas junto al Polideportivo Santa Ana y los participantes en categoría absoluta deberán dar tres vueltas a un circuito de algo más de dos kilómetros y medio, por lo que la carrera constará de casi 7,8 kilómetros. Además, el circuito para las categorías de menores será de 700 metros y, en función de la modalidad, se dará un numero de vueltas u otro.

Los interesados en tomar parte en esta cita y que no se hayan inscrito en el circuito completo podrán inscribirse hasta el viernes 1 de noviembre, a las dos de la tarde, siendo el precio de la carrera de seis euros para las categorías junior, senior y veteranos. No obstante, también podrán inscribirse antes de la prueba, pero el precio será de diez euros. Esta solicitud hay que presentarla on line, a través de la web de Ges&Con-Chip.En cuanto al XV Circuito Local de Carreras Populares, esta nueva edición constará de diez pruebas para las chicas y nueve para los chicos. Para optar a la clasificación final los participantes deberán correr un mínimo de siete carreras. Este año la novedad es la creación de la carrera Batalla de Chiclana, mientras que se mantiene la prueba de la Ciudad Deportiva, que será puntuable para el circuito, así como la Carrera de la Mujer.