Vecinos de la Caja de Ahorros piden ayuda a la Junta para instalar más ascensores

Los vecinos de la Caja de Ahorros han vuelto a pedir a la Junta de Andalucía que les tienda la mano para la colocación de ascensores en los tres bloques que se han quedado fuera de la subvención concedida por la administración regional. Y lo han hecho en una rueda de prensa en la que han comparecido con el alcalde de la ciudad, José María Román, y el delegado municipal de Vivienda, Joaquín Guerrero Bey.

Tres los bloques y un total de 51 familias han quedado excluidos de esta subvención de la que se han beneficiado el resto de la barriada Caja de Ahorros, así como Fermesa y Recreo San Pedro.

Durante la comparecencia, el regido chiclanero ha recordado que “estamos hablando de una zona muy concreta, que hemos gestionado conforme a las áreas de rehabilitación integrada y que ha supuesto que ahora mismo estemos en obras, con una inversión de casi 4 millones de euros, colocando ascensores en muchos bloques de vivienda. Lo cierto es que ha habido algunos bloques que quedaron fuera por falta de un documento. En estos casos, la Junta consideró que eran cuestiones insalvables y quedaron excluidos”.

Además, Román ha explicado que el Ayuntamiento ha remitido un escrito a la delegada territorial de Fomento, Mercedes Colombo, para que se aporte una solución para los vecinos que se quedaron sin ascensor.

El regidor chiclanero ha destacado que “hacemos esta reclamación porque son viviendas con muchos años y porque hay mucho dinero público enviado desde Bruselas a España para estas mejoras en viviendas y que no debe pasar un día más sin usar ese dinero en beneficio de la ciudadanía. Pedimos mayor diligencia para emplear y gastar adecuadamente ese dinero público en resolver los problemas de estos vecinos y vecinas. No creemos que estemos haciendo un planteamiento difícil, porque el dinero está, y no es administrativamente complejo, porque ya se ha hecho y existe el procedimiento, por lo que confiamos en que pronto pueda ser una realidad”.

Uno de los vecinos de Caja de Ahorros, Sergio Tocino, ha hecho un llamamiento “a la Junta de Andalucía y a la señora Colombo para que nos escuche, porque no somos número ni bloques, somos familias que necesitamos los ascensores. Tenemos el apoyo de muchos vecinos plasmado en las firmas que hemos recogido. Lo que queremos es que nos escuche, porque no vemos ni lógico ni justo que una barriada completa tenga ascensores y deje a tres bloques marginados sin ascensores por la falta de un papel”.