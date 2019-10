Josefa y Antonio ya denunciaron a principios de este año su situación tras verse sin salida por el impago del alquiler de su chalet por parte de una mujer que ocupa la vivienda desde septiembre de 2018 sin abonar ninguna mensualidad.

Además, desde entonces los roces entre este matrimonio y la inquilina (con dos hijos y uno de ellos menor) han sido continuos a causa del incumplimiento del pago del arrendamiento de la vivienda que se encuentra en la calle Malvasía, en la Urbanización Los Gallos.

El chalet ocupa una extensión de unos 500 metros cuadrados con piscina incluida. Josefa y Antonio decidieron alquilar su vivienda de Los Gallos y con el dinero resultante se costearía a su vez el arrendamiento de una vivienda en la capital gaditana, “que nos cuesta mucho sacar adelante sin el cobro del alquiler de nuestra casa de Chiclana”, lamenta Josefa.

Con este panorama, la única manera de recuperar el chalet era iniciar un proceso judicial con la contratación de un abogado con el objeto de recuperar el chalet de una vez por todas, ya que llegar a un entendimiento con la inquilina es del todo imposible, según relata la dueña de la casa de Los Gallos.Después de varios meses de espera, gestiones y disgustos, el Juzgado número cinco de Chiclana ya ha dictado sentencia, pero no del todo satisfactoria para el matrimonio.

Según Josefa, la resolución judicial obliga a la inquilina al abono de los trece meses de ocupación del chalet, además de pagar las costas del juicio. No obstante, la propietaria de la vivienda mostró su contrariedad al señalar que en el dictamen judicial no se incluye ninguna fecha para el desalojo de la inquilina. En este sentido, expresó su malestar al entender que después de tanto tiempo aún siguen sin poder disponer de su vivienda de Chiclana en la que invirtieron durante muchos años y aún más poco antes de ponerlas en manos de una inmobiliaria para que se encargara de gestionar el arrendamiento de la actual inquilina.

“Si no ha pagado ni un mes, no creo que pague los trece que nos debe”, asegura la afectada

“Antonio y yo lo estamos pasando muy mal y canutas porque tenemos que afrontar el alquiler de la casa de Cádiz con un solo sueldo de pensionista de mi marido”, expresa Josefa, quien asegura que tampoco recibirá el pago de los trece meses. “Esta mujer no tiene nada a su nombre. Además, si no ha pagado ni siquiera un mes, no creo que pague los trece que nos debe”.

Asimismo, indica que la denunciada no se ha presentado a ninguna de las citas judiciales pese a los requerimiento del juzgado. "Lo que nos está pasando es injusto y ya estamos agobiados y aburridos con este asunto. Pero lo peor es que también afecta a nuestra salud porque no vemos el día en que esa mujer abandone nuestra casa. Esto parece no tener fin”, expresa desesperada Josefa, quien reconoce que ya no sabe qué hacer y a quien recurrir para llevar a buen puerto su demanda.