Tranquilo y relajado. Así se define José María Román tras renovar su cargo de alcalde de Chiclana después de vencer en las elecciones municipales del pasado mayo. Reconoce que le gustaría haber sacado más de nueve concejales, pero al fin y al cabo el PSOE ha resultado de nuevo ganador de unos comicios que han deparado un amplio abanico de formaciones políticas en la Corporación municipal chiclanera con un total de siete partidos. Román da un repaso de sus primeros meses al frente del Ayuntamiento y de lo que le depara al municipio en los próximos años. Mucha tarea, dice, y muchos temas pendientes que hay que reflotar en este nuevo periodo corporativo que se presenta sin aparentes altibajos.

–El año 2019 ya queda atrás, pero en materia política ha sido relativamente satisfactorio para el PSOE tras no conseguir la ansiada mayoría absoluta en las municipales de mayo.

–Lo cierto es que todo tiene que ver un poco con ese momento de las elecciones municipales. Terminábamos los cuatro años de gestión y creíamos que íbamos a tener la confianza de los chiclaneros y efectivamente así fue. Pero lo más importante es que después de las elecciones se ha conseguido integrar otras fuerzas políticas, algo que se consiguió de inmediato. No hubo problemas y la normalidad es la tónica de este nuevo gobierno municipal de cara a que los esfuerzos estén enfocados en la gestión de la ciudad. Yo creo que en ese sentido me siento tranquilo y contento sobre como está funcionado todo, aunque con muchísima tarea por delante. Son muchos asuntos los que hay que ir sacando, pero poco a poco van saliendo. Además, el pacto con IU y Ganemos está consolidado. Tengo por norma hablarle al gobierno como gobierno y con la misma confianza halago o critico a unos y otros. El aire que se respira es muy bueno y la dinámica de trabajo magnifica. Es necesario trabajar pero con paz interior, y yo la tengo en lo personal y político.

"Esperaba sacar más concejales, no lo voy a negar. No valgo para decir una mentira tan gorda”

–¿Pero esperaba sacar más concejales?

–Pues si, no lo voy a negar. No valgo para decir una mentira tan gorda. Creo que toda Chiclana sabía que íbamos a ganar y sacar mejores resultados, pero también es cierto que el PP también creía que iba a ganar, que Ganemos sacaría más ediles, que Podemos barría... En fin, todos los partidos estábamos en ese contexto. De todos modos creo que los últimos hitos de la campaña con algunos elementos que se pusieron en carga con alguna guerra no muy fina nos hicieron daño. Me refiero al lío que se montó con la promoción de viviendas en Sancti Petri.

–¿Qué opina de la crisis del PP tras la renuncia de su presidente y portavoz Andrés Núñez?–Es un tema muy incómodo donde todos hemos estado en la prudencia y el respeto. Es bueno que tengamos partidos fuertes y que exista capacidad de interlocución. De todas formas, es el propio PP el que tiene que resolver sus asuntos.

–Comienza 2020 con una subida de un 9% del IBI.

–A pesar de esta subida no estamos todavía en lo que se pagaba en Chiclana cuando el PP bajó este impuesto de cara a ganar las elecciones municipales de 2015. Llevamos un tiempo con mucho dinero perdido en el Ayuntamiento. Y aunque este año suba un 9%, los números están muy por debajo de otras ciudades que son mucho más sencilla de gestionar que Chiclana por su amplio término. Así viene reflejado en los últimos estudios de la Confederación de Empresarios de Cádiz. Estamos hablado de que en Chiclana estamos en cobros de unos 300 euros de media y otros muchos municipios están en los 450, 500 e incluso 600 euros de recibo medio. Y máxime cuando Chiclana, con tanta vivienda residencial, lógicamente tiene mayores valores catastrales. Es decir, el recibo del IBI en Chiclana no es nada comparable a San Fernando, con viviendas de bloques, mientras que en el municipio chiclanero predominan los chalets. Por tanto, aquí hace falta más dinero. No obstante, estamos en unos números más que aceptable y todo el mundo tiene que ser consciente del incremento de los servicios públicos y las inversiones. El IBI es un dinero que se recauda a la ciudad para devolvérselo a la propia ciudad. Además, no se puede olvidar que durante los últimos diez años apenas ha existido un capítulo de inversiones en Chiclana y en el presupuesto de 2020 contemplamos destinar nueve millones de euros a este apartado.

"El PGOU está en vigor y no sabemos qué ocurrirá con los recursos interpuestos”

–¿Qué ocurrirá con el PGOU?

–No tenemos ninguna noticia al respecto. Eso si, hay muchos comentarios. El Plan General está en vigor y no sabemos qué ocurrirá con los recursos interpuestos ni cuando hablarán los tribunales. A partir de ahí no puedo decir nada más, aunque seguimos trabajando desde Urbanismo. Prueba de ello es que recientemente hemos aprobado de manera inicial el plan parcial Carboneros-San Jaime con casi 2.700 viviendas. Este proyecto es el más potente en materia urbanística que se aprueba en Chiclana desde los últimos 25 años, ya que se va a actuar en un millón de metros cuadrados donde se construirá ese alto número de viviendas con zonas verdes y equipamientos. Esto le da a Chiclana un papel que tiene reservado y asumido, que es el de servir para el crecimiento poblacional de la Bahía gaditana. Y esto va asociado a una ciudad como Chiclana que tiene mucha calidad de vida.

–¿Cree que la Junta dará las ayudas a Chiclana para el plan de especial de Sancti Petri después de haberlas retirado?

–El Ayuntamiento firmó un protocolo con la Junta de Andalucía el 23 de marzo de 2018 y en ese escrito se marcaban unos ritmos sobre la base de la buena intención de ambas partes. En ese mismo documento se dice que las partes resolverán de manera amistosa cualquier controversia. Y también habla de una comisión mixta en caso de conflicto. Recuerdo que sobre Sancti Petri hay unas declaraciones en prensa a primeros de diciembre de la delegada del Gobierno andaluz, Ana Mestre, que remite al Ayuntamiento de Chiclana a tener aprobado el citado plan para ejecutarlo a partir de enero. Nosotros hemos cumplido ese guión y por tanto esperamos que la Junta reconsidere su no a concedernos las ayudas. Por cierto ese rechazo ni siquiera ha sido comunicado administrativamente al Ayuntamiento. Además, el pasado 30 de diciembre hablé con la consejera de Fomento, Marifrán Carazo, y le expuse este tema para que se resolviera. En definitiva, y a la vista de todo lo que está pasando, vamos a pedir que se convoque la comisión mixta para que se aclare este tema y para que se ponga toda la información sobre la mesa.

–¿Opina entonces que se ha cometido una injusticia con Chiclana?

–Pienso que la decisión de la Junta de Andalucía de retirarnos los cinco millones de euros previstos en la ITI para Sancti Petri es sectaria, partidista e injusta. El plan se podría haber aprobado en octubre y al igual que ahora, los plazos dependen de la propia administración; es decir, si se pretende fastidiar para agotar plazos, el plan se aprobaría muy tarde. De todas formas, el tiempo nos tendrá que dar la razón.

–¿Confía en que el tranvía se podrá en marcha este año?

–Tengo la confianza de que esté funcionado antes de la Feria de San Antonio en el mes de junio. Eso es lo que está previsto. La preocupación que tengo es que lleguen muy pocos tranvías a Cádiz, lo digo por el apeadero del Río Arillo. El tranvía es un eje vertebrador entre Chiclana y Cádiz, pasando por San Fernando. Eso fue lo que se habló y lo que le da utilidad. En este sentido, si el tranvía no llega a Cádiz o llegan pocos, el modelo en cuanto a éxito va a ser regular. Sin embargo, pienso que hay algo que nunca se ha valorado. Hace muchos años me dieron un proyecto de un concejal con unos planos en los que en 1880 llegaba el tren a Chiclana. Esta ciudad siempre ha estado fuera de la red ferroviaria y el tranvía con todos sus defectos y con todo lo que se quiera criticar generará que el tren venga a Chiclana. Esto significa abrir una puerta al futuro de la ciudad. Y en cuanto a su funcionamiento, habrá al principio todos los ajustes que tengan que hacerse, pero a Chiclana llegará el tren después de toda una vida. Esto es muy importante. Indudablemente, se trata del mayor hito a nivel de comunicaciones para Chiclana.

–Usted es también vicepresidente de la Diputación de Cádiz. ¿Qué opina de la operatividad de este organismo?

–Diputación se está convirtiendo en estos últimos años en una pieza fundamental para los ayuntamientos, porque los planes de empleo que se ponen en marcha salvan literalmente distintos compromisos pendientes de prácticamente todas las corporaciones locales. Es decir cuando se reciben 300.000 ó 600.000 euros para pequeñas inversiones, esta partida supone una panacea de cara a solventar peticiones ciudadanas que desde la precariedad económica de un ayuntamiento no se pueden atender.

–Además, usted es el responsable en Diputación del área de turismo.

–El papel que está jugado Diputación en materia turística es capital de cara a la promoción de la provincia. Que yo sea al mismo tiempo alcalde de Chiclana y diputado de Turismo es coherente. Lo digo porque Chiclana es el destino más importante de la provincia y uno de los más destacados de España. Por ello, es lógico que esté al frente del área de Turismo en Diputación. En cualquier caso, es muy importante abrir nuevas fronteras en cuanto a la captación de nuevos focos turísticos. Por ejemplo, aquí en Chiclana hay que recordar la inauguración para la próxima Semana Santa de un establecimiento hostelero de categoría en el antiguo cuartel de la Guardia Civil en la Loma del Puerco.

"Nunca ha existido un potencial turístico tan grande como el que hay ahora en Chiclana”

–Chiclana se supera en turismo año tras año. ¿Espera que siga la buena racha en este 2020?

–Cada año batimos marcas. Hemos dado un salto importante con la hostelería y el ocio, pero sobre todo destaca el Concert Music Festival en Sancti Petri. Nunca ha existido un potencial turístico tan grande como el que hay ahora en Chiclana y eso se está notando en el empleo con la creación de unos 3.500 puestos de trabajo directos y más de 5.000 indirectos en temporada alta. Cuando lucho por el turismo de Chiclana, lucho por el empleo.

–Usted ya ha comentado en varia ocasiones las crítica que recibió cuando anunció la celebración del primer Concert Music Festival.

–Muchos criticaron esta iniciativa y también se produjo mucho silencio político en torno al Concert en vez de reconocer la importancia de esta iniciativa. Nadie ha querido admitir que esta cita musical ha sido el mayor escaparate promocional que ha tenido Chiclana en toda su historia. Con una repercusión tremenda hasta el punto de recibir el premio Ondas. Cuando hablamos del Concert Music, insisto, también hablamos de empleo.

"Si este año se logra bajar a los 9.000 parados, con 7.200 habitantes más, ya es mucho bajar”

–Hablando de empleo. El paro ha descendido, pero aún sigue siendo alto en Chiclana.

–Pero hay que tener en cuenta que de los 15.000 desempleados de años atrás estamos ahora en los 10.000. Además, hay un dato relevante a tener en cuenta y es que Chiclana ha crecido en 7.200 habitantes en diez años. Si este año se logra bajar a los 9.000 parados, con 7.200 habitantes más, ya es mucho bajar.

–El año también arranca con la aprobación de los presupuestos municipales de casi 100 millones de euros.

–Siempre he sido muy celoso en el sentido de que los presupuestos municipales se aprueben lo antes posible. Chiclana vuelve a dar un paso importante porque se configura entre los primeros municipios de la provincia, o quizás el primero, en aprobar sus cuentas mientras que en algunas poblaciones no tienen ni siquiera sus presupuestos aprobados desde hace tiempo. Este paso es muy importante porque supone una planificación y dentro de esa planificación destinamos partidas para la inversión con objeto de garantizar futuro. Además, nos permite plantear las previsiones económicas para el mantenimiento de los servicios públicos y también se garantiza la viabilidad de las dos empresas municipales (Chiclana Natural y Emsisa) que son las encargadas de dar servicios tan importantes como la basura, limpieza viaria, jardines o la política de vivienda con un ambicioso proyecto en la Cucarela y el Doctoral. Los presupuesto también incluyen el programa de alquiler de viviendas, así como un nuevo plan de empleo que se acompañara con otros planes que tiene que crear la Junta de Andalucía y que son programas para ayudar a que la gente encuentre su espacio de desarrollo.

–¿Saldrá adelante este año el traslado de los Juzgados de Chiclana?

–Lo que le puedo decir es que llamamos a la Consejería de Justicia y nos dijo que no le daba tiempo sacar el pliego para la ocupación de los nuevos juzgados en el edificio de la Plaza Mayor. Nos comunicaron que iban a crear provisionalmente un espacio para el sexto jugado junto al actual Palacio de Justicia y que después de eso sacarían el nuevo pliego para el traslado a la Plaza Mayor. Esa es la última información que poseo. Para la ciudad es muy importante este traslado, ya que la Escuela de Idiomas en El Campito ocuparía los actuales juzgados y estaríamos dando un golpe muy importante en cuanto a sumar más actividades en el casco urbano. Esto enlaza con el objetivo de que siga creciendo el centro de la ciudad, pese a que en los últimos años ha mejorado significativamente.

"La oferta del centro se ha potenciado y tenemos conocimiento de que vendrán nuevas firmas comerciales”

–Respecto al centro, ¿qué objetivos hay para esta zona a corto plazo?

–La oferta del centro se ha potenciado y tenemos conocimiento de que van a venir nuevas firmas comerciales. Parfois y Stradivarius son las últimas incorporaciones comerciales en el centro y nuevas franquicias están buscando locales en el centro. No es tan fácil encontrarlos, aunque parezca mentira. También ha mejorado la hostelería, pero eso no quita que tengamos que seguir creciendo en esta zona. Además, vamos a mejorar la estética del casco histórico de tal manera que vamos a seguir incentivado el centro. No hay que olvidar las inversiones de la Edusi, el plan de comercio de los minorista o las nuevas bolsas de aparcamientos tanto frente a la Jefatura de la Policía Local como en la explanada de La Longuera, porque una ciudad tan horizontal y tan extensa como Chiclana requiere aparcamientos gratuitos para todas las personas que se desplazan al centro. Dije que en La Longuera y junto a la Policía Local iban a ser aparcamientos gratis y así ha sido, pese a que me dijeron de todo en las redes sociales. Asimismo, merece una mención especial la creación de la plataforma Vive Chiclana con una acción comercial transversal sin mirarse el ombligo y mirando por el comercio en general. Todo esto está dando resultado.

–Una de las iniciativas quizás poco conocida en Chiclana, pero con mucha repercusión mediática, es el proyecto All Gas que pone a la ciudad en un lugar preferente en cuanto a sostenibilidad.

–Cierto. Chiclana ha sido pionera con la puesta en marcha de este proyecto europeo por parte de un consorcio liderado por Aqualia. De hecho, ya hay vehículos municipales circulando por la ciudad que funcionan con biogás y el objetivo es que también se ponga en marcha un microbús en la localidad que funcione con este tipo de combustible ecológico y que sería adquirido con los fondos de la Edusi. No sé si esto último estará en funcionamiento este año, porque los plazos de Europa es imprevisible. El proyecto All Gas es un nuevo paradigma en el uso de las aguas residuales y ese sello lo tenemos aquí en Chiclana y lo podemos exportar.

–El centro de los Gallos al fin se abrió, ¿pero en materia de salud habrá novedades?

–Lo primero es que por fin se abrió el centro de salud de los Gallos. Fue mi compromiso y así se ha cumplido, aunque estamos pendientes de cobrar tres millones de euros por parte de la Junta de Andalucía. Pero bueno, satisfecho de que se haya abierto. No obstante, aún tenemos otros temas pendientes como son la creación del nuevo centro de salud de La Cucarela, al final de la calle Delicia, los trabajos que hay que acometer en el centro de especialidades médicas en La Longuera, así como unas obras para ampliación del centro de salud Padre Salado.

–¿Servicios Sociales sigue siendo una de sus prioridades?

–Es de los temas más importante de Chiclana. Con la creación de empleo se va reduciendo la cantidad de personas que necesitan ayudas. Esto permite que incrementemos las cantidades que se ponen en marcha en este área y, por tanto, que podamos atender mejor a las personas con escasos recursos económicos. El delegado de Servicios Sociales Francisco José Salado y todo su equipo humano juegan un papel clave en este asunto. No es fácil saber escuchar problemas que son duros y que anímicamente afectan a los profesionales. Sin embargo, todo este trabajo tiene una recompensa, ya que la brecha en cuanto a la exclusión social en Chiclanase hace más pequeña.