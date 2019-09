La formación morada ha ofrecido su visión sobre la inversión para la construcción de un colegio privado en terreno público del Novo Sancti Petri, una iniciativa que no les parece “en absoluto beneficiosa para el municipio”. Según explica su portavoz, Jorge Guerrero, son muchos factores los que les hacen ver que “se le está dando muchísimas facilidades a la privada en un contexto de recortes indecentes en la pública, algo que comenzó la Junta con el PSOE y que ha continuado de manera idéntica el actual gobierno de PP, Cs y Vox”.

De esta manera, indica que hay que ver como un mismo proceso la “cesión de 40.000 metros cuadrados a un centro privado por 25.000 euros al año, una cantidad irrisoria teniendo en cuenta el tamaño de la parcela”, haciendo referencia a que “para que nos hagamos la idea de las cantidades, con ese canon no se puede pagar ni el salario de un concejal de gobierno”. Igualmente ponen sobre la mesa que esa cesión sea durante 75 años “una cantidad de tiempo excesiva, que hace que una generación completa de chiclaneras y chiclaneros no tengan el control sobre esa parcela, por no contar con que obviamos que pueda revalorizarse o ser necesario en ese casi siglo”.

Igualmente, Guerrero hace referencia a la concesión de la escuela infantil Aldea del Coto “ya que en este caso el canon es de 10.000 euros anuales por 1.400 metros cuadrados, “proporcionalmente muy superior a Sancti Petri Novo School, en un país donde la educación infantil no es universal y cuesta una cantidad de dinero que puede llegar muy comúnmente hasta los 300 euros en centros públicos, un precio que ha subido como una de las primeras medidas del gobierno de la Junta”.

Guerrero expone que existen varios factores más para posicionarse en contra del proyecto del colegio del Novo, “uno de ellos es el estudio que hacen los propios técnicos del Ayuntamiento donde concluyen diciendo que: Echan en falta en parte o en su totalidad, aquellos criterios relacionados con educación emocional, mediación y convivencia, interculturalidad, solidaridad, atención a la diversidad y animación a la lectura”.

Señala que este colegio, haciendo caso a los técnicos es “excluyente, no aboga por la inclusión ni por ninguna de las características que intentamos que se lleven a cabo en la educación pública”.Así, incide en que “aquello a lo que aspiramos a que sea realidad en nuestra sociedad es de lo que este colegio carece porque es un colegio de élite, orientado a las élites y que solo se va a beneficiar a las élites y esto nos parece lamentable para el uso de suelo público”, recalca Guerrero.

Para Podemos todas estas cuestiones están ligadas con “la destrucción progresiva de la educación pública, así quieren dejar claro el contexto en el que se hacen estas cosas, ya que en Chiclana la Junta de Andalucía ha cerrado nueve líneas educativas en el municipio para este curso 2019/20, dejando de contratar a muchos profesores, convocando menos plazas y aumentando considerablemente la ratio por clase, lo que se traduce en un empeoramiento claro y sistemático de nuestro sistema educativo”.