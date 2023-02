El PP propone una mejora integral del Paseo Marítimo de La Barrosa

El PP planteó ayer una "mejora integral" del Paseo Marítimo de La Barrosa para "adaptar esta infraestructura a los nuevos tiempos y mejorar su sostenibilidad medioambiental". "Hay que adecuarlo a un sector en continua evaluación y darle una vuelta más a nuestra oferta turística", propuso ayer la presidenta de los populares, Ascensión Hita.

"No olvidemos que La Barrosa es Chiclana y es fuente de riqueza y empleo para los chiclaneros, así que destinar recursos para mejorar las infraestructuras, accesos y equipamiento, es una inversión para Chiclana", planteó Hita, quien pidió "no dar la espalda a lo que nos da de comer a muchos chiclaneros, haciendo políticas populistas y obsoletas". "Está muy bien dedicar recursos a barriadas y al centro, pero con las cosas del comer no se juega. Turismo es igual a empleo. Empleo es igual a riqueza y la riqueza se consigue haciendo bien las cosas”, añadió.

La mejora, según plantearon desde el PP, debe "combinar la modernidad de la infraestructura con la defensa de un entorno natural de gran valor ecológico". Hita recordó que “estamos trabajando en una propuesta que no solo nos ayude a ser más competitivos y prestar mejores servicios a visitantes y chiclaneros en general, sino que contribuya a mejorar la defensa del hábitat de importantes especies naturales de la zona, como el enebro marino, el acebuche o las sabinas, y sirve para integrar definitivamente la zona de la Barrosa con nuestra ciudad".