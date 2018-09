El PP denuncia el "enésimo" retraso en la obra del centro de salud de Los Gallos

"Es la enésima vez en la que la fecha en la que se anunciaba el final de la obra pierde validez. El fin de las obras se retrasaría hasta agosto, pero las obras no han terminado", censuraba ayer el presidente y candidato del Partido Popular de Chiclana, Andrés Núñez,

"No es cuestión ya de retomarse a todos los antecedentes de una obra que empieza en 2007 y que tenía que estar en funcionamiento en 2008. Que es una obra que se recepciona mal por parte del PSOE a pesar de conocer los desperfectos que tenía. Sobre la que después dijo que iban a arreglar con los ventiladores los problemas. Una obra en la que al final es gracias al PP por lo que se renueva el convenio con la Junta de Andalucía y que pasa por pleno en febrero de 2016 y que hasta junio el PSOE no rubrica", subraya Nuñez.

En este sentido, apunta que "es una obra que tendría que haber restado terminada a finales de 2016 y principios de 2017 pero José María Román, con toda la pantomima y la parafernalia, no sabe qué se trae entre manos. Dijo entonces que iba a hacer la obra desde Emsisa, y no hace falta ser un experto para saber que no era posible, como dijimos".

Tras los retrasos denunciados, el concejal popular destaca que "a finales de 2017 se empieza la obra e iba a estar lista en abril de 2018, pero luego se dice junio y luego en agosto. Al final, ha habido que prorrogar el convenio con la Junta de Andalucía y con la empresa adjudicataria, como ya avisamos, y encima nos dicen que en el PP somos unos mentirosos. Será que el centro de salud ya está abierto y atendiendo a los enfermos de Chiclana y en el PP no nos hemos enterado".

La situación, según denuncia el PP, es que "una vez más, quienes mienten, engaña y no saben qué tiene entre manos son Román y el PSOE. Hemos terminado agosto y la obra no se ha terminado. El contrato con la empresa tiene de vigencia hasta los primeros días de octubre. Unos 20 días hábiles quedan. La pregunta es si en esos días hábiles la obra va a estar terminada o no".

Asimismo, Andrés Núñez afirma que "la obra se terminará, suponemos. Tenemos un alcalde que miente y no sabe lo que hace, al que lo único que le interesa es meterse bajo tierra con un casco para decir tonterías y tomarle el pelo a la gente. Cuando finalmente acaben las obras llegará diciendo qué bien lo hemos hecho, qué buenos son Román y el PSOE, que una obra que tenía que estar terminada en 2008 se va a terminar 11 años después. Qué capacidad de sabiduría y administrar los intereses de Chiclana".

En este contexto, el edil del PP manifiesta que "en Chiclana lo que tenemos es un alcalde más preocupado en los titulares y en sí mismo que en el interés de la ciudad. Hace falta un alcalde que diga la verdad, que deje los engaños y las ocurrencias".

Entre "las ocurrencias" destacadas por los populares están el que "no urbanizó las calles, que recepcionó un edificio que estaba mal y luego dijo que iba a solucionar los problemas de humedad poniendo ventiladores y ahí están las actas de pleno, luego que iba a hacer la obra a través de Emsisa; que iba a terminar en abril, junio, agosto… y aquí seguimos sin centro de salud".

Núñez sentencia que "un alcalde que tuviera mínimo de respeto a los chiclaneros presentaría su inmediata dimisión".