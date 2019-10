El Partido Popular exige al delegado municipal de Medio Ambiente, Roberto Palmero (IU), “que cumpla su palabra y evite que los chiclaneros tengan que pagar la tasa de basura consorcial”.

Los populares señalan que “cuando estaba en la oposición, IU exigía que esta tasa de basura consorcial no la pagaran los vecinos y la asumiera el Ayuntamiento; pedía claridad y que no se emitieran recibos si era verdad lo que decía el alcalde, José María Román, que no se iba a abonar la tasa. Pues ahora recae sobre él toda la responsabilidad como delegado de Medio Ambiente en el gobierno tripartito junto al PSOE y Ganemos”, manifiestan desde el Partido Popular.

A juicio de la formación popular, “a Roberto Palmero le han durado el ímpetu ideológico y los principios el tiempo que ha tardado en cobrar la primera nómina, pero esperamos que sea consecuente y si no respeta sus siglas, al menos que respete a los chiclaneros cumpliendo su palabra”.

Asimismo, El PP chiclanero insiste en que “nosotros hemos pedido información al respecto de este asunto y no se nos ha ofrecido respuesta más allá del silencio. Ni Chiclana ni los chiclaneros merecen por más tiempo un gobierno que les mienta, que se oculte y que no dé la cara mientras le meten la mano en la cartera para robarles su dinero”.

Para el principal partido de la oposición en la ciudad, “Chiclana tiene que rebajar sí o sí la carga fiscal, los impuestos y este gobierno municipal de PSOE-IU y Ganemos debe tomar de manera inmediata las medidas necesarias para ello. Y hasta ahora no ha dado un solo paso en esa línea”