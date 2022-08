Niña Pastori: «Siempre he sentido el cariño, el calor y el aprecio de la gente de mi tierra»

Niña Pastori sigue navegando en la música con la misma ilusión con la que comenzó hace 25 años atrás. Para la cantante de San Fernando, el tiempo ha pasado muy deprisa, pero ha sabido exprimir al máximo su carrera profesional. La consagrada artista flamenca regresa a su casa, este lunes a las 22.30 horas en Concert Music Festival, para deleitar, una vez más, a su público con la recopilación de sus grandes éxitos incluido en el álbum Sigo Navegando.

-Para ponernos en contexto, tiene una cita este lunes con Concert Music Festival. Desde que actuara en la I edición podemos decir que se ha convertido en un clásico de las noches de Sancti Petri, ¿Qué sensaciones tiene para esta V edición?

-Estoy feliz y muy contenta por poder participar otro año más. Trabajamos mucho con Rafael Casillas, es una persona extraordinaria que ha apostado muy fuerte por la música en los momentos de la pandemia y siempre ha estado ahí.

-Nuevamente podremos disfrutar de su voz, ¿Qué siente al poder cantar tan cerca de casa?

-¿Estar en mi tierra? Pues imagínate, es muy bonito y, además, siempre me he sentido muy querida y arropada por los míos desde el principio. Siempre he sentido el calor, el aprecio y el cariño de la gente de mi tierra. Venir aquí significa cantar en casa con los míos, con la gente que me quiere, con mi familia y amigos. Espero que sea una noche bonita.

-Se encuentra de gira celebrando sus 25 años en la música ¿Cómo lo está viviendo?

-Estoy disfrutándolo muchísimo porque con el tiempo las cosas se ven desde otra perspectiva y otra manera. Los años pasan muy rápido, porque para mí esto ha pasado a una velocidad tremenda. Llevo 25 años de esfuerzo y de trabajo, pero siempre lleno de cosas bonitas, de reconocimientos, de cariño y calor por parte de la gente. No deja de ser muy gratificante para mí. Así que estoy celebrando 25 años bonitos de profesión, creo que muy estable y contenta.

-Sigo navegando es el álbum que recopila sus 25 años de éxitos ¿Cómo fue el proceso de selección de canciones? ¿Ha sido difícil?

-Ha sido complicado porque cuando hay tantas canciones te da pena dejar alguna. Hay veces que son cosas tuyas, personales que a ti te gusta y otras porque piensas que hay muchos fans a los que le gusta esas canciones. Al final es muy difícil gestionar eso y colocar todo en un mismo disco. Hay muchas canciones porque son muchos años, pero, en este sentido, también tiene esa cosa de que es fácil para elegir entre tantas.

-Pasan los años y sigue arrasando allá por donde va. ¿Cuáles son los ingredientes para esa receta tan especial?

-Pienso que no hay nada escrito, ni nada claro. Veo otras carreras de otros compañeros y tienen igual o más; y se lleva de diferente forma. En mi caso, yo pienso que el ingrediente secreto es la ilusión que siempre he tenido por este trabajo y que nunca la he perdido. Tengo muchas ganas y lo disfruto muchísimo. Como dice mi madre: sarna con gusto no pica; y bueno, me gusta mucho cantar, lo disfruto y lo llevo dentro, y eso no se puede negar. Al final salen las cosas y pienso que esos son los ingredientes que no pueden faltar en ninguna profesión.

-Se encuentra preparando nuevo disco ¿tendremos pronto novedades?

-Estamos ahí con un disco precioso que nos está costando mucho porque se inició en una parte complicada con la pandemia y todo lo que hemos vivido. Ha pasado por muchas fases, pero creo que tengo un repertorio muy bonito, fresco y a la gente le va a gustar. Tengo muchas ganas de que lo escuchen.

-Osú que niña es el primer adelanto del nuevo álbum con el que transmite nuevamente la alegría que le caracteriza ¿Cómo ha sido la acogida de su nuevo tema?

-Siento que siempre es positiva. Tengo el cariño de la gente y cuando va a salir algo lo esperan con muchas ganas; e incluso desde antes de que salga. Así que la acogida ha sido muy buena.

-¿Cuántas veces le habrá dicho Pastori Osú niña que cosas tienes?

-(Risas) Mi madre es extraordinaria, la verdad. Le debo mucho a ella, sobre todo el respeto a esta profesión, el cariño y todo lo que siento por este mundo, se lo debo a ella. Mi madre es una gran aficionada del flamenco y le encanta el arte en todas sus facetas. Le gusta el baile, la guitarra y el compás. Ella disfruta con los buenos artistas y lo hace con el corazón.

-¿Cómo se consigue conjugar la pureza de su voz flamenca con los estilos actuales sin perder su esencia?

-Pienso que siendo uno mismo siempre. Hace tiempo vi una frase, pero la recordé el otro día y decía así: “Camarón, la pureza no se puede perder cuando uno la lleva dentro de verdad”. El haber nacido en esta tierra me ha dado la posibilidad de ver a los mejores como Juan Villar, Pansequito o Rancapino; cantaores de nuestra tierra, de Cádiz y que son extraordinarios. He tenido la suerte de verlos personalmente, no escucharlos en un disco, sino verlos en directo.

-En unos años en los que las Peñas Flamencas eran un escaparate de artistas...

-Cuando yo era jovencita las Peñas funcionaban muy bien y siempre había cosas en la Tertulia de San Fernando, en la Peña de Juan Villar y en la de la Perla. Mis padres eran muy aficionados e íbamos a ver bailes o cantes. Esto servía para conocer la raíz y, una vez que la tienes, ya puedes experimentar y hacer lo que quieras desde el criterio de uno mismo.

-Y de esta raíz van creciendo ramificaciones que ayudan a encontrar su esencia...

-Al final esto de la música es una cosa que a lo que uno le gusta, al otro no. Al final el gusto del libro está en blanco y va en los gustos de cada uno. Por eso pienso que es importante tener una buena raíz para luego probar otras cosas. Puedes jugar porque tienes la base del flamenco, el problema es cuando no la hay y quieres jugar con cosas que no tienen sentido.

-Hace unas semanas compartió escenario con Alejandro Sanz, ¿Qué significa para usted cantarle a su tierra y en compañía de él?

-Pues de las cosas más bonitas que nos pueden pasar, tanto a él como a mí. Tuve la suerte de conocerlo hace muchos años y artísticamente todo el mundo sabe quien es Alejandro, pero luego como persona es un ser extraordinario. Es sencillo y muy amante de esta tierra, también inculcado por sus raíces, por sus padres. No hay cosa más bonita que dos compañeros puedan compartir la misma raíz, un mismo sentir y una misma forma de sentir la música. Evidentemente cada uno tiene su estilo, pero ambos tenemos la fortuna de sentir lo nuestro, el flamenco; coincidimos mucho en esto. Poder cantar en el Estadio Nuevo Mirandilla con tantísima gente de nuestra tierra y ver que todos tenían ganas y estaban encantados, fue una sorpresa bonita y a la gente le gustó.

-¿Qué tiene Cádiz que siempre os reúne?

-Es una tierra muy especial. Su gente, su olor, su sabor y su gracia. Cádiz es una tierra muy especial y quien viene aquí se enamora. No hay más que ver que hay mucha gente que viene de fuera y cuando viene un levante y ves que regresan el año que viene, y al otro, y no les importa (risas). Son muchas cosas las que reúne esta tierra, no solo Cádiz capital sino en todo su alrededor hay mucho arte y mucha gracia. La gente cuando viene a nuestra tierra repite. Eso significa que están a gusto y también porque aquí se vive bien.