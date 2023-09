El alcalde recibe a Nerea López, cantante chiclanera que ha alcanzado el casting final de Operación Triunfo

El alcalde de Chiclana, José María Román, ha recibido este mediodía a la joven cantante chiclanera Nerea López, que ha sido seleccionada para la fase final de los casting de la nueva edición de Operación Triunfo, que comenzará en las próximas semanas en Amazon Prime.

De madre chiclanera y padre catalán, esta joven nacida en Barcelona viajó a Chiclana por primera vez con un mes y en adelante no ha dejado de hacerlo cada año, siendo siempre el sueño de su madre, y a la vez el de toda la familia, el poder vivir aquí algún día, hasta que en abril de 2022 se afincaron en Chiclana.

Actualmente, Nerea López se dedica a la música y ha invertido junto con su hermana en un negocio local en Huerta del Rosario, la antigua Venta Macias, convertida en Ka Proveche. Y semanas atrás se presentó al casting de Operación Triunfo en Málaga, logrando pasar de fase hasta ser seleccionada entre los 148 aspirantes para el casting final en Barcelona, que se celebrará a partir del próximo 1 de octubre.

“Nerea desde muy pequeñita siempre ha querido cantar y estuvo en La Voz Kids y Talent Show, participando en el grupo de Antonio Orozco. Y ahora, después de participar en el casting que se llevó a cabo en Málaga, se ha clasificado para la última prueba en Barcelona de cara a entrar en Operación Triunfo”, ha explicado José María Román.

Por su parte, Nerea López ha destacado que, “aunque nací y me he criado en Barcelona, teníamos claro en la familia que nos queríamos venir a Chiclana y así hicimos hace año y medio. Además, mi hermana y yo decidido montar un restaurante, que nos va muy bien”, ha comentado la joven cantante, quien ha añadido que, “al terminar un día de trabajo, mi padre me comentó ir a Málaga a hacer el casting al día siguiente y así hicimos, logrando pasar las pruebas”.

“A pesar de mi acento, siento el flamenco desde dentro y trato de transmitir emociones a los espectadores”, ha comentado Nerea López, quien ha añadido que “no era fácil mudarse de ciudad a nuestra edad, pero lo llevamos bien, gracias al esfuerzo y al trabajo que llevamos a cabo”.