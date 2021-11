Jesús Rendón: "Mi año de OT tuvo mala suerte pero eso nos hizo más fuertes"

Jesús Rendón lo tiene claro como el agua de su querida playa de la Hierbabuena, claro como el color de sus ojos: siempre quiso ser músico y es músico. Con ese aliento se presentó al programa televisivo Operación Triunfo (OT) y con ese mismo empeño salió de la Academia. Y nada ha podido con él. Ni siquiera una pandemia que le asaltó recién salía de la grabación de su primer single. Ni siquiera un confinamiento y las medidas de restricciones horarias que le siguieron y que le cortaron “un poquito las alas” de su incipiente carrera. Con todo, Jesús Rendón es músico. “Mi año de OT tuvo mala suerte pero esto nos hizo más fuertes”, reflexiona el artista barbateño que este miércoles visitó Diario de Cádiz.

“Evidentemente, pues no sabemos lo que habría pasado si esto no nos cuadra pero la realidad es la que hay y hay que afrontarla, que es lo que yo he hecho. Ser valiente, y tirar para adelante con tu sueño. A ver, y que yo he pasado por todas las fases, primero era todo energía, salí de la academia y estaba todavía como flotando, luego caí en un bache, incluso tuve un bloqueo creativo, y ahora... Ahora estoy que me salgo”, ríe el joven con tres singles en la calle –Me sabe a sal, Ni tan malo, ni tan bueno y Cambiemos de tema– y un cuarto ya en la casilla de salida.

“No sé si saldrá a finales de año o a principios del que viene, lo más seguro. Lo que sí puedo adelantar es que no se parece en estilo a los anteriores porque ahora mismo lo que me apetece es probar cosas diferentes, eso sí, dentro de mi estilo, con mi huella personal y siendo coherente con lo que me gusta y con lo que soy”, explica Rendón que durante estos meses ha estado imbuido en un proceso de “autoconocimiento” y “aprendizaje”. “Será que estoy madurando, ¿no? –dice a medias de guasa, a medias en serio–, pero es verdad que estoy aprendiendo mucho a escuchar, a ver que no siempre llevo la razón y a darme cuenta que sobre una misma cosa hay muchos puntos de vista y que se puede aprender de todos ellos”.

Todo ello se ha reflejado también en su manera de componer, que se ha visto, además enriquecida, “por el apoyo de Riki Rivera y David Santisteban”, que en esos momentos “de bajón” del confinamiento “me ayudaron mucho a enfocar y a motivarme”.

Un empujoncito para volar solo, que es lo que está haciendo Jesús Rendón desde que salió de la televisiva academia. “El mayor aprendizaje que me ha dejado, y mira que han sido muchos, es ser consciente del trabajo que tiene dedicarte a la música, al arte. En un escenario, en dos horas, el público sólo ve una mínima parte de horas de trabajo, de ensayo, de composición...”, valora el artista al que “muy pronto” podremos ver en Cádiz.

“¡Por fin! Lo estoy deseando. He estado en Madrid, en Sevilla, pero hombre, Cádiz... Cádiz es mi casa, es el lugar donde empecé a acercarme a la música a través del Carnaval, un sitio que me encanta y además donde van a venir a estar conmigo toda mi gente”, confiesa Rendón al que jugar en casa no le crea “ninguna presión” sino “motivación”. “Sentir ese calorcito de tu gente es algo muy bonito que a mí me gusta mucho”, asegura sobre el concierto que tendrá lugar el próximo 26 de noviembre en la Sala Soho. “Y anda que no me conozco bien yo la Punta San Felipe...”, ríe el joven que no sólo se sabe la zona de marcha de Cádiz sino también “grandes delicias de esta tierra como los bocadillos de Los Patios o comerse un papelón de pescaíto frito con una cerveza en La Caleta”, recomienda.

Y es que Rendón se siente barbateño, gaditano y “muy carnavalero”. “Bueno, de hecho el Carnaval no faltará en el concierto donde contaré con un pedazo de artista como es Arturito”, adelanta Rendón que además de su guitarra, también tocará algunos de sus temas con el piano. “Va a ser muy especial porque Cádiz y el Carnaval me despertaron la vocación de ser músico”, asegura Rendón que participó en el COAC en las categorías de infantil y juvenil gracias a la afición que le contagió su madre, Lila Ponce, “que era presidenta de la peña La Amistad en Barbate y que sacaba una chirigota con las mujeres de la peña. Ella prendió la mecha”.