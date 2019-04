Nazaret logra el tercer puesto en la final de 'Got Talent'

Nazaret Natera logró la pasada noche el tercer puesto en la cuarta edición del concurso 'Got Talent España' con el 9,04% de los votos tras una actuación en la que logró emocionar al jurado y al público con una canción dedicada a su madre, presente entre los espectadores y que no pudo contener las lágrimas.

"Madre, soy sangre de tu sangre, quiero parecerme tanto a ti… A Dios le pido tener conmigo yo quiero que esté siempre junto a mí, madre, madre", cantaba la concursante chiclanera cogida de la mano de su progenitora.

Ambas protagonizaron uno de los momentos más conmovedores de la gala que a más de uno llevó hasta las lágrimas, sobre todo a Edurne, que le decía: "Sería muy feliz si ganas 'Got Talent".

Su paisana Paz Padilla confirmó que la intérprete tiene "duende, arte, has nacido estrella, me encanta cómo eliges las canciones, no dejas indiferente a nadie y es porque transmites", escuchaba una risueña Natera.

Por su parte, la mamá de Nazaret a preguntas del presentador Santi Millán señaló que su hija "le da la vida, ha sido un sorpresón, esta canción me la cantaba siempre desde pequeñita, ¡te quiero!", exclamaba.

Pero la sorpresa final llegaría con la emisión de una grabación en la que Antonio Martínez Ares mandaba "toda su energía y fuerza para la final para que todo el mundo vea el talento que existe en Cádiz. Gracias por usar mi canción para que todos sepan que seguimos luchando contra la violencia de género".