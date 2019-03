El Museo de Chiclana acogerá un taller de cómic desde el 4 de abril

La delegada municipal de Cultura, Pepa Vela, y el artista chiclanero, Agu Ariza, han presentado un taller de cómic, que se desarrollará a partir del próximo 4 de abril, los jueves de seis a ocho de la tarde, en el Museo de Chiclana. Así, las personas interesadas en participar ya pueden presentar su solicitud en el propio Museo de Chiclana o bien a través del teléfono 956533414.

“Queríamos repetir la experiencia que tuvimos tiempo atrás, puesto que fueron muchos los jóvenes que se acercaron para participar en este taller”, ha expresado Pepa Vela, quien ha resaltado que “se trata de un mundo muy atractivo, que está en alza”. “El taller no solo está pensado para conocer las técnicas de elaboración de cómic, sino que también tiene como objetivo conocer el origen del mismo. Además, de la mano de Agu Ariza, que es una figura importante en estos temas”, ha comentado la delegada municipal de Cultura, quien ha animado a jóvenes y mayores que se acerquen al Museo para apuntarse a esta iniciativa, que se desarrollará una tarde a la semana.

Por su parte, Agu Ariza ha destacado que “el taller de cómic no solo está enfocado desde un punto de vista práctico para saber cómo se hacen, sino que, como gran amante del cómic, quiero darle un enfoque teórico y práctico”. “Así, en el taller daremos a conocer la historia de la novela gráfica y del cómic, además de un acercamiento práctico”, ha indicado el artista chiclanero, quien ha recalcado que “la idea es que sea un espacio de encuentro entre aficionados del cómic”. “Chiclana no tiene una tradición de lectores de cómic, al no haber una librería especializada de la materia, por lo que queremos que sea un punto de encuentro, además de aprender cómo se realiza”, ha manifestado.

Así , el objetivo del taller es que el alumno tome conciencia de la riqueza y posibilidades expresivas del medio y aprenda a decodificar los mensajes visuales para contar historias con imágenes y textos, desde el desarrollo del guión hasta el proceso realización de cómics, que además, comparte muchas conexiones con el desarrollo de proyectos audiovisuales a través de storyboards. De esta forma, el taller explora el lenguaje narrativo a través de los elementos que construyen las imágenes como son fondo, figura, profundidad, claroscuro, textura, encuadre, planos o angulación.