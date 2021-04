El Museo de Chiclana cuenta con el ‘Ecce Homo’ de Ángel Pantoja como ‘Pieza invitada’

La delegada municipal de Cultura, Susana Rivas; el director del Museo de Chiclana, Jesús Romero; y el autor de la obra, Ángel Pantoja, han presentado la ‘Pieza Invitada’, que en esta ocasión es un ‘Ecce Homo’, que se une a la exposición temporal que lleva ese mismo nombre. Se trata de una talla policromada de exquisita anatomía y delicada belleza, que estará a disposición del público hasta el 30 de mayo.

Durante el acto de presentación, Susana Rivas ha resaltado que “el gran trabajo de este joven imaginero portuense, que desde pequeño ha modelado obras, primero con plastilina y luego con barro”. “Animar a la ciudadanía a visitar el Museo para disfrutar de esta magnífica obra y agradecer a Ángel Pantoja su colaboración con el Museo de Chiclana, donde también ha participado en la exposición ‘Made in Cádiz’”, ha expresado.

Por su parte, Ángel Pantoja ha agradecido al Ayuntamiento de Chiclana “la invitación para poder participar en esta iniciativa y exponer la última obra que he realizado”. “Se trata de una figura realizada en madera de cedro íntegramente, incluidos los ropajes”, ha explicado el autor de la obra, quien ha añadido que, “a pesar del pequeño formato, he querido recrearme mucho y poner muchos detalles”. “Se trata de un encargo, que se destinará a una residencia de ancianos en el Rincón de la Victoria”, ha indicado Pantoja, quien también ha invitado a la ciudadanía a visitar el Museo para poder disfrutar de dicha obra “de la que me siento muy orgulloso”.

Ángel Pantoja nació en El Puerto de Santa María en 1979, Ángel Pantoja llevaba no sólo el arte en sus genes, sino un cauce concreto del arte: la escultura. Así, el niño que maravillado descubre las posibilidades de la plastilina en la guardería y que comienza, a los diez años, a manifestar sus dotes para el modelado con el descubrimiento del barro, deviene al cabo escultor, ya confrontado con la madera a los veinte. Es un escultor que, desde el año 2000, se decanta de manera preferente por la imaginería, al servicio de la cual pone su talento y su tiempo, hallándose su obra dispersa y visible en lugares como León, Huesca o Mallorca, incluso en países bien remotos como Estados unidos o Filipinas. Su obra, de rigor académico y en clara opción realista, manifiesta un naturalismo no reñido con una dulzura en absoluto ajena a los grandes maestros del sur. Además, es licenciado en Bellas Artes -especialidad de escultura- por la Universidad de Sevilla.

Encargado este Ecce Homo por Julio Zamora, será acogido en la residencia para ancianas que éste regenta en Ricón de la Victoria. Una suerte de exvoto, pues, en agradecimiento por que la actual pandemia no dañara a las residentes.