Martin Garrix y los DJs toman el control de Concert Music Festival

El fin de semana más electrónico de Concert Music Festival llega de la mano de Martin Garrix, uno de los DJ y productores más jóvenes y exitosos que defiende la escena pop y electrónica. Martin Garrix ha encabezado festivales, rompiendo territorios y colaborando con grandes estrellas como Dua Lipa, Khalid y Macklemore, entre otros. El número uno en el Top 100 de DJs elaborado por la prestigiosa DJMag, es el mayor exponente en la escena electrónica y, sin duda alguna, hará vibrar al público más eléctrico de Concert Music Festival, en Chiclana.

El holandés Martin Garrix ha actuado en citas tan importantes como Los Juegos Olímpicos de invierno 2018 o Coachella, proclamándose en 2020 como artista musical oficial de la UEFA, donde junto con Bono de U2 y The Edge, fueron los encargados de crear la banda sonora oficial de la Eurocopa 2020. Este viernes la fiesta está asegurada desde que se encienda el Auditorio principal a las 20.00 horas con los DJs teloneros. Será Hajj, el primero que amenice la noche con el resto de DJs invitados como Taito Tikaro, Brian Cross o Justin Mylo, antes de dar paso a Martin Garrix, quien calentará el Auditorio a medianoche y hasta las 01.30 horas, cerrando el DJ Set Julian Jordan a las 03.00 horas.

Pero la música no acaba ahí, el escenario Lenovo también se encenderá, paralelamente y tras la actuación de Martin Garrix, a las 01.30 horas. El encargado de poner luz y sonido será AAfrAA B2B y lo seguirá Romey, Esther Bronchal y Fran DC, cerrando la noche más electrónica a las 04.00 horas.

Su interés por la música le viene desde niño, por lo que comenzó a estudiar en una escuela de producción musical. Desde los ocho años tocaba la guitarra y pinchaba en las fiestas de cumpleaños de sus familiares y amigos como DJ Marty. Por aquel entonces era un gran fan de Tiësto. Su tema Traffic le sirvió para inspirarse. Martin Garrix ha sabido codearse con los mejores del panorama como David Guetta, logrando hacerse un hueco en la actualidad musical con sus éxitos.

Uno de sus primeros remixes, Your body, de Christina Aguilera, sonaba en las pistas de baile y gracias a este tema consiguió que Spinnin’ Records firmara con él. No fue hasta el tema Animals cuando Martin Garrix se encumbró al éxito en el 2013. Con este tema alcanzó el puesto más alto de muchas de las listas musicales más importantes y fue conocido mundialmente. De hecho, este éxito sigue sonando en muchas fiestas. Un año después lanza Wizard producido con Jay Hardway y Helicopter con Firebeatz. Posteriormente colabora con Sander van Doorn y DVBBS en Golden Skies.

A partir de ese mismo año Martin Garrix fue cogiendo ritmo y creó temas como Forbidden voices, Don’t look down junto al cantante Usher o The Only Way Is Up en colaboración con su ídolo, Tiësto. Trabajó junto a Avicii en el tema Waiting for Love y realizó Break through the silence junto a Matisse & Sadko. Son muchos los éxitos que le han mantenido en la esfera musical como uno de los artistas electrónicos más escuchados en todas las plataformas de streaming. Canciones como No Sleep, So Far Away o Used to Love, han sido algunas que le han catapultado a la cima, entre otros éxitos.