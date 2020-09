José Luis Aragón Panés toma posesión como cronista oficial de Chiclana

El Salón de Plenos del Ayuntamiento ha sido esta mañana el escenario del acto de toma de posesión y entrega de distinciones a José Luis Aragón Panés, tras su nombramiento en sesión plenaria como cronista oficial de Chiclana. Un acto, que ha contado con la presencia del alcalde, José María Román, presidente del Colegio de Enfermería de Cádiz, Rafael Campos; miembros de la Corporación Municipal, representantes del mundo de la Cultura de Chiclana, historiadores y familiares. Durante este encuentro, el regidor chiclanero ha hecho entrega a Aragón Panés de la medalla de la ciudad, así como de un pergamino con dicho nombramiento.

El alcalde ha expresado que el acto de hoy tiene que ver "con ese crecimiento de una ciudad, que se olvida de episodios de su historia, pero también con los distintos cronistas que ha habido en Chiclana y que culmina con la figura que lo cose todo, Domingo Bohórquez”, resaltando que “posteriormente surgió un grupo de personas interesadas por la investigación y para que aflorara la historia de Chiclana. Los que nacimos a mediados del siglo pasado nos criamos pensando que Chiclana no tenía historia, origen ni tradición, pero fue el trabajo de historiadores el que trató de decir que estábamos equivocados y que tenemos una larga tradición e historia”. Por ello, Román ha indicado que era importante que, en el Libro de Honores y Distinciones, "apareciera la figura del cronista oficial, que representa a muchos de los que se dedican a esta noble tarea”.

Asimismo, el regidor chiclanero ha resaltado que “la Chiclana de hoy tiene que ver con esas inquietudes y con esos chiclaneros, nacidos o no nacidos aquí, que tienen esa inquietud por seguir haciendo una ciudad amable y en la que seamos felices. Es muy importante saber quiénes somos, cuestión que aportan muchos de los que hoy han estado presentes en este acto”, ha incidido José María Román, quien ha añadido que “han venido a abrigar a José Luis, que nos va a hacer el favor de trabajar por conocer la historia de Chiclana. Y quisiera añadir que todos los presentes deben sentirse incluidos en este nombramiento de cronista oficial, ya que la intención es que José Luis Aragón Panés actúe de coordinador en los foros que consideréis oportunos”.

Por su parte, José Luis Aragón Panés ha manifestado que “hoy es un día de agradecer, porque se trata de un reconocimiento de la Corporación Municipal que, en nombre de la ciudad, me otorga el poder ejercer el don de la reciprocidad, de devolver con gratitud lo que se me ha concedido. Es un honor y una gran satisfacción que me reconforta después de casi dos décadas dedicadas al estudio de la antigua villa y noble ciudad de Chiclana”. Aragón Panés ha agradecido al alcalde “su impulso a esta propuesta después de que me lo dijera públicamente en noviembre de 2018 con motivo del acto de instalación del cuadro de la Marquesa de Bertemati en el Atrio del Ayuntamiento. Asimismo, agradecer a nuestra delegada de Cultura, jueza instructora del expediente administrativo, a todos los grupos políticos de la Corporación Municipal, a aquellos que han participado en el expediente, al personal del Ayuntamiento que me ayudó y a todas las personas hoy presentes”.

El cronista oficial de Chiclana ha añadido que “abro una nueva etapa en mi vida, después de mi experiencia durante 43 años como enfermero en el centro de salud El Lugar, que me ha permitido desarrollar plenamente mi expectativa de vida, ya que ser enfermero ha sido un largo viaje que me ha permitido acercarme al prójimo en momentos importantes de su vida. Y me ha permitido conocer la idiosincrasia del chiclanero, sus costumbres y modos de vida”, destacando que “hoy inicio esa vida de utilidad pública desde la perspectiva histórica”. Finalmente, ha recordado la labor realizada por distintos cronistas a lo largo de su historia hasta la llegada de Domingo Bohórquez, “que nos abrió las puertas a muchos para investigar”, y Dionisio Montero, así como los investigadores que actualmente siguen trabajando sobre la historia de Chiclana.

Finalmente, el presidente del Colegio de Enfermería de Cádiz ha agradecido al alcalde y al cronista oficial que “haya tenido la oportunidad de asistir a este acto en una ciudad como Chiclana, de la que estoy asombrado por su crecimiento y evolución en los últimos años y que se ha convertido en la envidia de muchísimos municipios del entorno y de fuera de la provincia de Cádiz, gracias a sus gentes y espacios”. “Los enfermeros estamos hechos de una pasta especial, que mezcla sentimientos, compromiso y sensibilidad, con una forma de vida que nos hace adentrarnos en otras parcelas del conocimiento”, ha expresado Rafael Campos, quien ha resaltado que “hoy tengo el placer de asistir al nombramiento del compañero José Luis como cronista oficial de Chiclana, convirtiéndose así en la primera persona en ostentar el cargo”.

Campos ha añadido que “al cronista oficial se le encomienda la tarea de defender los valores culturales de su municipio, promover la investigación en torno a ello, así como asesorar a las autoridades de la administración en todo lo relacionado con las tradiciones, el folclore, las artes, etcétera…, por lo que somos conscientes de que José Luis contrae una gran responsabilidad con los vecinos de esta ciudad”, ha expresado el presidente del Colegio de Enfermería, quien ha concluido manifestando que “estoy convencido de que vas a estar a la altura de las exigencias del cargo que hoy aceptas, al igual que ha sucedido durante los más de 40 años en la Enfermería”.