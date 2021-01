Ganemos Chiclana expone su rechazo a los presupuestos municipales 2021

“Desde nuestra formación rechazamos contundentemente un presupuesto que no atiende a la ciudadanía ni al empresariado local, y no debemos dejarnos a nadie atrás en unos tiempos tan complejos” asegura el concejal de Ganemos Chiclana, Adrián Sánchez, “y consideramos que este año 2021 era el momento de apostar por un nuevo modelo económico para nuestra ciudad, acorde a los tiempos de pandemia que estamos viviendo”, reiteraba el ex edil de fomento económico y empleo. “Desde nuestra formación rechazamos unos presupuestos pactados de PSOE-IU con Ciudadanos que van contra las promesas que hicimos a la gente de nuestro municipio en elecciones y mientras gobernábamos” asevera Sánchez.

Asegura que “tras diversas reuniones con los diferentes agentes de nuestra ciudad, empresarios, hosteleros, comerciantes, autónomos, así como vecinos y vecinas que peor lo están pasando consideramos que era el momento de trabajar en unos presupuestos que atendieran sus necesidades y pactados con todos los agentes de la ciudad, máxime con la gravísima pandemia COVID19 que estamos atravesando” volvía a incidir el portavoz de Ganemos Chiclana. “Desde nuestra formación queremos mostrar nuestro rechazo a unos presupuestos donde no se cumplen los compromisos adquiridos y promesas realizadas. Cosas de la vieja política...” recalca el ex edil de Fomento económico y empleo, participación ciudadana y educación.

“Quedando por tanto aprobado un presupuesto que se incrementa en 8 millones de euro gracias a la concesión demanial de Chiclana Natural y el Fondo de Reserva, que no se reflejan como tal de cara a apoyar a la ciudadanía y al empresariado chiclanero” afirma Sánchez.

“Un presupuesto que no contempla 2,6 millones de euro necesarios para la puesta en marcha de un plan de empleo para 360 familias, como era el Plan Aire de la Junta de Andaluciía, y que tuvimos que rechazar el año pasado por falta de presupuesto. Tampoco contempla los 500.000€ destinados a más de 100 personas voluntarias de Protección civil como el pasado año, garantizando que fueran chiclaneros y chiclaneras los que se encargasen de velar por nuestra ciudad y apoyar en la lucha contra la pandemia COVID19 en la temporada estival” asevera el portavoz de Ganemos Chiclana, quien seguía detallando su voto.

“Mientras, en capítulo 1, el destinado a Recursos Humanos, no se nos explica por qué hay dualidad en los criterios para ofertar las nuevas plazas de la plantilla municipal, donde hay algunas que salen a concurso oposición y otras a oposición libre, incumpliendo el acuerdo firmado en su día con los sindicatos para estabilizar la plantilla y seguir creciendo”. “Y no aparece reflejado ni un sólo convenio con empresarios, hosteleros, comerciantes, vendedores ambulantes, ni autónomos,… por lo que no se ha pensado ni dialogado con ellos que también nos necesitan ahora más que nunca”.

Y Sánchez para finalizar sus declaraciones mencionó “la devolución a la ciudadanía del importe abonado de la Tasa Consorcial de Basuras, y que hemos tenido que pagar todos los chiclaneros de nuestro bolsillo, pese a la promesa de devolverlo en caso de ganar el litigio presentado, y no se devolverá como se prometió pues no aparecen reflejados los 2,5 millones de euro, y que por tanto no se devolverá, pues no existe en el presupuesto y así hasta un sinfín de cosas”.

Por tanto, y por los motivos expuestos, comparecemos desde nuestra formación para explicar nuestro rechazo a los presupuestos presentados por el gobierno y quienes dieron su beneplácito, pues consideramos que no se cumplen los compromisos adquiridos y las promesas realizadas, y desde Ganemos chiclana nos opondremos a todo lo que vaya en contra de nuestra gente”.