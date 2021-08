Incansables

En las insondables entrañas de la Red de Redes uno puedo encontrarse, imaginarán, de todo. Joyitas hay de cualquier índole según nuestro nivel de parafilia cultural y ganas de invertir el tiempo. Hace ya varios años a alguna mente virtual cachonda se le ocurrió ensamblar las imágenes del casting que David Bisbal hizo para entrar en la academia más famosa de la tele con la sintonía de la mítica serie Farmacia de guardia en una pieza audiovisual que varía, según la versión de YouTube, de una a ¡diez horas!, esta última más reciente en el tiempo. La cura para el insomnio nunca tuvo un remedio más eficaz y asequible. La ocurrencia es fácil de encontrar y (casi) imposible de digerir de una tacada. Eso sí, no habrá vida suficiente para agradecer a esos anónimos autores una divertidísima idea que viene genial para echarse unas risas en compañía.

Valga la mencionada frikada en bucle para asemejar la intensidad contenida en esos –si eligen el clip extendido– 36.000 segundos de existencia con la que derrochó el artista almeriense la noche del jueves sobre el escenario del Concert Music Festival de Sancti Petri. A David Bisbal solo le bastaron un par de horas –ni tanto ni tan calvo– para meterse al público en el bolsillo en un espectáculo que solo puede calificarse de incansable, por su parte y la de la entregada audiencia que disfrutó como si no hubiera un mañana de la propuesta de la gira En tus planes, pidiendo más y más tras cada canción.

El artista consiguió colgar el cartel de "no hay entradas" en el poblado chiclanero y no dio tregua en el directo, no paró quieto en momento alguno. No importa si interpreta una balada o un tema movido o si, por mor de las restricciones sanitarias, los fans se aguantan las ganas de bailar encima de la silla. Bisbal siempre gana haciendo lo que mejor sabe, entretener hasta las últimas consecuencias.

Arropado por una banda de cuatro músicos: Gabriel Peso (piano y teclados), Jordi Portaz (bajo), David Simó (batería) y Ludovico Vagnone (dirección musical), el almeriense conquistó a cada golpe de rizo y cadera, a cada mordida de labio, a cada proyección de garganta con esa forma de agarrar el micrófono casi en diagonal que ya es marca de la casa... Tanta intensidad derrochó que incluso tuvo un resbalón al deslizarse por un escenario repleto de baile y energía inagotables. Salió tan ileso del trance como exitoso de su segunda visita a Concert Music Festival.

Bisbal –que tuvo tres cambios de vestuario durante el recital: de blanco "amigo del novio en la boda", de lunares y de negro brilli brilli en el fin de fiesta– hizo un repaso por su dilatada trayectoria en una "balanza perfecta" entre intimidad y jolgorio. Así, emocionó sobremanera interpretando Dígale, un tema ya clásico de su repertorio, que remató aflamencado y asegurándole a Sancti Petri eso de "¡qué bonito canta mi gente!".

Porque la gente cantó mucho, casi fue un concierto al alimón entre el artista y su público. Consciente de la tarea compartida, Bisbal pidió al respetable que se convirtieran por esa noche en Greeicy –en el tema Perdón–, Danna Paola –con Vuelve, vuelve–, y Luis Fonsi –en Dos veces–. "Ponme un cañón para ver lo guapa que se ha puesto mi gente hoy", pedía el almeriense al equipo de iluminación al que dio las gracias, como a todas y cada una de las personas que pusieron ese espectáculo en pie en estos tiempos tan complicados.

"Ojalá no amaneciera nunca y me quede en Sancti Petri contigo", decía Bisbal para delirio de los asistentes ante de regalar la melodía de No amanece para, a continuación, seguir con una ristra de canciones como La necesidad –"cuando mis hijos sepan lo que es el amor me quedaré tranquilo", confesó antes de cantarla– Quién me iba a decir, Lo tenga o no, Culpable, Esclavo de sus besos, Camina y ven, A partir de hoy, El ruido, la emotiva y a piano Mi princesa –dedicada a una pareja casadera entre el público–, Bésame, Si tú la quieres y dos temazos más imposibles de soslayar: Bulería –el escenario 'ardía'– y Ave María. El huracán Bisbal arrasó con todo dejando mucho disfrute a su paso.