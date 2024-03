Cupón premiado en Chiclana y Algeciras en el Sorteo de la Once del jueves

El sorteo del 14 de marzo, que estaba dedicado al Día Mundial del Riñón bajo el lema 'Salud renal para todos', ha dejado otro cupón premiado con 35.000 euros en Chiclana de la Frontera y Algeciras respectivamente y ha repartido el resto de sus premios entre Extremadura, Murcia y la Comunidad Valenciana, según ha informado la ONCE en una nota de prensa.

Pero el premio más importante repartido en este sorteo celebrado en la noche del jueves ha dejado 350.000 euros en Marchena, en Sevilla, donde el vendedor de la ONCE Jaime Romero vendió diez cupones premiados con 35.000 euros cada uno. Romero es vendedor de la ONCE desde 2013, vende por toda la localidad, y ha declarado estar "muy feliz y con muchas ganas de seguir trabajando y dando ilusión", y ha resaltado que está "encantado" de haber dado premios "a gente trabajadora".

Sorteo Día del Padre

El Cupón Diario de la ONCE pone en juego un premio de 500.000 euros al número más la serie, y 49 premios de 35.000 euros a las cinco cifras del número premiado. Para este viernes, 15 de marzo tiene lugar el Eurojackpot, el mega sorteo europeo que vende en España la ONCE con otros 17 países del espacio económico europeo, ofrece un bote de 17 millones de euros, mientras que el próximo martes, 19 de marzo, será el Extra Día del Padre de la ONCE, que ofrece un premio de 17 millones de euros y 99 premios de 40.000 euros.