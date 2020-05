Coronavirus Chiclana: El Ayuntamiento vuelve a pedir la cobertura para los 125 niños "que la Junta ha dejado sin comedor"

El Ayuntamiento de Chiclana, a través de su Delegación de Servicios Sociales, ha vuelto a solicitar, en la jornada de ayer, la cobertura para los 125 niños "que se han quedado sin beca comedor, después de haberlo solicitado a finales de abril y no haber obtenido respuesta oficial al respecto". En este sentido, el delegado de este área, Francisco José Salado (PSOE), ha lamentado que no haya recibido aún “notificación formal y oficial al respecto, por lo que hemos vuelto a pedir que se incluya a estos menores en el servicio de alimentación promovido por la Consejería de Educación y Empleo como medida excepcional para combatir la actual crisis sociosanitaria”, añadiendo que “también pedimos la ampliación del servicio de comedor, toda vez que ya se ha consolidado este servicio de catering, durante los meses de verano, desde la finalización del curso hasta el comienzo del nuevo”.

El edil ha recordado que en Chiclana existen 17 centros escolares que cuentan con servicio de comedor "y siendo éstos los conocedores del alumnado becado en sus centros, lo primero que se hizo, fue solicitar a estos centros dichos listados de menores que se encontraran disfrutando durante el presente curso escolar de la beca de comedor. Aproximadamente en Chiclana existen unos 1.200 menores becados en comedor escolar”, ha explicado el delegado.

Salado ha expresado que “se trabajó de forma coordinada entre centros escolares, cotejo de datos, valoración y contactos telefónicos diversos, lo que supuso varios días de trabajo y de varias profesionales de la Delegación”, asegurando que el pasado 23 de abril, “se nos informó telefónicamente y no de manera oficial desde la Dirección General de Servicios Sociales de la Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación que los menores derivados desde nuestra Delegación no podían beneficiarse del servicio de alimentación, por haberse agotado la partida presupuestaria destinada para este fin desde la Consejería de Educación y Empleo”. Así, ha insistido en que “queremos una respuesta, pero sobre todo queremos que la Junta de Andalucía le dé cobertura a esos 125 niños y niñas, que ha dejado sin comedor en una situación tan complicada ante la que nos encontramos en estos momentos”, añadiendo que “ante esta dejadez, estamos trabajando para prestar este servicio a los menores y que tengan la cobertura que merecen”.

Por su lado, el PP de Chiclana insta al gobierno local “a ponerse a trabajar de una vez por todas y a dejar a un lado ese victimismo al que acostumbra para tapar su inoperancia” En palabras de la concejala Ana Bertón, “volvemos a sorprendernos al ver cómo de nuevo el gobierno local trata de tapar su falta de trabajo culpando de todo a la Junta de Andalucía, como ha vuelto a hacer al hablar de los estudiantes incluidos en el servicio de comedores escolares”.

La edil popular señala que “el Ayuntamiento de Chiclana a través de la Delegación de Servicios Sociales ha manifestado que hay 125 estudiantes usuarios de los comedores escolares que no son atendidos por la Junta de Andalucía, pero la realidad es que la Junta sigue atendiendo incluso en periodo vacaciones como ha quedado demostrado en Semana Santa, a todos los niños y niñas incluidos en el Programa SYGA”. Sin embargo, el PP destaca que “mientras la realidad es ésta, el gobierno local ataca para intentar sacar rédito político, cuando la realidad es que el gobierno local está desatendiendo a 125 menores de familias vulnerables. La Junta de Andalucía entregó al Ayuntamiento una partida de 300.000 euros para fines sociales, pero no sabemos qué está haciendo con ese dinero. Da vergüenza ver cómo el gobierno local echa la culpa de todo a la Junta mientras no hace nada por solucionar los problemas de la gente de Chiclana, como está ocurriendo en materia social y educativa”.

Para Bertón, “este gobierno local no es capaz de afrontar el problema ocasionado por la crisis sanitaria y muestra su incompetencia y falta de sensibilidad por los asuntos sociales que afecta a la población más vulnerable”. La formación popular lamenta que “quizás el delegado de Servicios Sociales siga el criterio que mostró el alcalde, José María Román, en el último pleno, donde manifestó que en Chiclana todas las personas están siendo atendidas y que las entidades sociales no están desbordadas, algo que está muy alejado de la realidad”. Así, Ana Bertón expone que “en estos momentos estamos viendo que las entidades atienden al doble de familias en situación de especial vulnerabilidad, mientras estamos asistiendo a una inactividad municipal notable”.