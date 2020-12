¿Qué pasa en Chiclana?

"Parece que nos ha mirado el ojo de un tuerto", decía una concejala del Ayuntamiento de Chiclana, quien recurrió a este popular dicho ante la cadena de sucesos que han acaecido en el municipio en menos de un mes. Hechos graves que han sido de repercusión nacional y que se han emitido en los principales medios de comunicación del país.

El suceso más sonado, aunque el resto de sucesos de las últimas semanas tampoco desmerecen atención, fue el intento de secuestro de tres menores en Chiclana. Así, el pasado 19 de noviembre, la Guardia Civil detuvo a dos hombres por intentar llevarse en un coche a cuatro niñas que fueron abordadas por separadas junto al instituto Fernando Quiñones de Chiclana, situado en la zona de La Cucarela de esa localidad. Los individuos fueron apresados en un turismo tras la denuncias de los progenitores después de que las menores fueran asaltadas con la excusa de que conocían a sus padres.

Tres días más tarde, el 22 de noviembre, la Policía Local de Chiclana intervino in extremis en la detención de un hombre de 45 años que se presentó en la vivienda de su ex pareja, donde se encontraba con sus tres hijos de 12, 9 y 4 años, con una botella de gasolina con intención de rociarla en la casa y abrir posteriormente el gas para provocar así una posible explosión. Los agentes instruyero diligencias por presunto delito de homicidio en grado de tentativa. Además, el hombre se encontraba en situación judicial de búsqueda y captura para su inmediato ingreso en prisión y con una orden judicial de alejamiento impuesta sobre su ex pareja. Asimismo, se le imputa un delito por violencia de género.

Mientras tanto se sucedían los robos violentos en Chiclana. De este modo, el pasado 12 de noviembre, un joven, ataviado con un pasamontañas, entró en el Cash García de Chiclana portando una pistola y amenazó a una de las cajeras para que le diera la recaudación que en esos momentos tenía en la caja registradora. El resto de las cajeras huyó en busca de refugio y para dar la voz de alarma, aunque los hechos sucedieron con rapidez, hasta el punto que hasta el momento no se puede saber a ciencia cierta la cantidad de dinero que el joven pudo sustraer.

El 25 de noviembre dos individuos encapuchados irrumpieron en una farmacia situada en la calle México (en la zona de La Banda), ocultando sus rostros con un pasamontañas y con armas. Ambos individuos asaltaron a la dependienta de forma violenta, sustrayéndole objetos personales. Además, también se llevaron el dinero de la caja registradora de dicho establecimiento.

Para rematar la faena, la Policía Local de Chiclana detuvo ayer mismo a dos delincuentes encapuchados por atracar un Supersol en la zona de Huerta Rosario, donde entraron de forma violenta y portando armas de fuego simuladas. Uno de ellos golpeó con la culata del arma a una empleada, produciéndole una brecha en la cabeza. Los dos sujetos fueron detenidos poco después y la Policía investiga ahora si han sido los autores de los anteriores atracos a punta de pistola en Chiclana.

Por medio, en las últimas semanas, se han producido accidentes de tráfico, el incendio en una cocina en la zona de la Carabina, la caída de un todoterreno en una zanja o la caída de luces de Navidad en una calle de Chiclana, suceso este último que provocó daños en dos turismos aparcados en la zona.

La retahíla de sucesos ha llevado a convocar una reunicón entre Subdelegación del Gobierno y el Ayuntamiento de Chiclana el pasado pasado 27 de noviembre con el objetivo de frenar la ola de violencia, tras los sucesos acontecidos durante las últimas semanas en Chiclana. En este encuentro se acordó intensificar los trabajos de vigilancia a lo largo del término municipal durante las próximas semanas.

No obstante, los chiclaneros se pregunta qué pasa en Chiclana al verse sorprendidos de manera tan reiterada por una sucesión de delitos que hacen peligrar la seguridad ciudadana. Y todo en poco menos de un mes.