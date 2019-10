La escultura de José Antonio Barberá dedicada a la figura del popular torero chiclanero Emilio Oliva Fornell, fallecido en diciembre de 2018, ya luce en pleno centro de Chiclana, entre las calles La Vega y La Fuente.

El acto inaugural del descubrimiento del monumento contó con la presencia de familiares del maestro, el alcalde, José María Román, miembros de la Corporación municipal, así como de numeroso público y de personas vinculadas al mundo del toreo, en especial de matadores como Francisco Ruiz Miguel, Juan José Padilla, Galloso, Adolfo Ávila ‘Paquiro’, Cristo González, Victor Janeiro, Campuzano, Canales Rivera o Antonio Pérez, entre otros.

Matadores como Ruiz Miguel, Padilla, Paquiro, Cristo González o Canales Rivera asistieron al acto

Así, Chiclana reconoce la trayectoria de Emilio Oliva mediante una obra escultórica que que representa la figura de un capote ejecutando un pase de verónica fundido en bronce patinado de unos 170 kilos de peso sobre un pedestal marcado con su nombre y con la frase que el propio torero tenía siempre presente: “En la vida como en el toro, de frente y por derecho”.

El pedestal también incluye dos almohadillas, así como dos ejemplares de 'Diario de Cádiz', también en bronce, con el formato de la época en la que se refleja la noticia más importante de la vida del torero chiclanero sobre su matrimonio in articulo mortis.

Numerosas personas no quisieron perderse el acto de inauguración de la escultura y con su presencia honraron la memoria del diestro chiclanero. Su hijo, Emilio Oliva Baro, expresó en nombre de su familia el agradecimiento al pueblo de Chiclana y al Ayuntamiento por el hecho de que su padre fuera homenajeado con un monumento en pleno corazón de la ciudad.

Asimismo, el alcalde destacó que hacía mucho tiempo que no veía a tanta gente en un acto en la calle La Vega. Por su lado, el autor de la obra destacó la calidad de la obra y de los materiales “está echa como Dios manda”, dijo.

Cabe recordar que el monumento ha contado con un presupuesto de 17.300 euros, de los que 15.000 han sido abonados por Cemabasa y el resto por aportaciones privadas.

Quizás la escultura en el centro de Chiclana sea el reconocimiento más importante dedicado a Emilio Oliva Fornell, si bien ha recibido multitud de distinciones como el homenaje que recibió con motivo del 40º aniversario de su alternativa, en la plaza de toros de El Puerto de Santa María. Asimismo, fue director Artístico de la Escuela Taurina Francisco Montes “Paquiro”, de la que, junto a un grupo de entusiastas aficionados, fue fundador. Además, en el año 2007 se le concedió la Insignia de Oro de la Ciudad. También se llevó a cabo una exposición en 2012 en la Casa de Cultura sobre los 50 años de su alternativa a la que acudieron representantes municipales y de la Escuela Taurina Francisco Montes ‘Paquiro’.

Del mismo modo, el 12 julio de 2018 también fue homenajeado con con el descubrimiento de un azulejo en la calle La Vega en el que figura su retrato de joven, obra de Paco Arniz. Ese día transmitió emotivamente el amor por su ciudad: “Lo que tengo me lo ha dado mi pueblo, que siempre me ha querido y siempre lo he tenido a mi lado”.