El alcalde de Chiclana, José María Román, acompañado por los delegados municipales de Urbanismo, Presidencia, Medio Ambiente, Fomento y Vivienda, así como técnicos municipales, ha mantenido un encuentro con representantes de la Federación Provincial de Agrupaciones de Empresarios de la Construcción (FAEC) y de la Asociación de Promotores Inmobiliarios de la Provincia de Cádiz, para abordar, entre otros aspectos la redacción del futuro Plan General de Ordenación Urbana (PGOU), así como políticas de vivienda. Un encuentro que ha contado con la presencia del presidente de la FAEC, Emilio Corbacho, y del presidente de la Asociación de Promotores Inmobiliarios de la Provincia de Cádiz, Manuel Ávila.

Durante el encuentro, organizado por la Fundación Cajasol en el hotel Vincci Costa Golf, el regidor chiclanero ha informado de las pautas generales previstas de cara a la redacción del nuevo Plan General. “Estamos en el marco de la elaboración de un nuevo Plan General y, de la mano de la Junta, en el recurso de casación tras la sentencia de nulidad por parte del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA). Además, también de la mano de la Junta, estamos trabajando en la elaboración de las Normas Sustantivas”, ha indicado José María Román, quien ha aclarado que, “entre la sentencia del Tribunal Supremo y las Normas Sustantivas, tenemos un plazo de tres años de vigencia del actual documento de planeamiento”

En este sentido, Román ha explicado que “teniendo en cuenta este plazo, nos va a coger en el camino una nueva Ley Urbanística en Andalucía (LISTA) y también están los convenios, los pleitos y las sugerencias planteadas por la ciudadanía durante el plazo de consulta previa, que se ha prolongado durante dos meses. Son elementos que no podemos obviar, al igual que los objetivos de desarrollo sostenible incluidos en la Agenda 2030”, recalcando que “el Plan se va a tramitar fundamentalmente en el marco de la sostenibilidad, que hemos visto funciona y posibilita la llegada de ciudadanía para vivir y la consolidación del turismo, pese a las circunstancias que hemos tenido este año”.

Asimismo, el Ayuntamiento de Chiclana trabajará en elementos importantes para el desarrollo de la ciudad, entre ellos, la movilidad, las viviendas y las clasificaciones de suelo. Así, en materia de vivienda, se trabajar para adecuar el Plan General al número de viviendas futuras, teniendo en cuenta el crecimiento poblacional de los próximos doce años. “En estos últimos años, hemos podido comprobar cómo el crecimiento de la población se encuentra en torno al millar de personas por año, medida que estimamos seguirá en la próxima década”, ha explicado el alcalde.

En cuanto a las clasificaciones de suelos, el alcalde ha incidido en que “en la LISTA se va a limitar los suelos entre urbanos y rústicos, por lo que se acaba con la calificación de suelos urbanos no consolidados. Por ello, viendo los convenios, alegaciones, recursos y sugerencias, hay un planteamiento de crecer en lo que corresponde a suelo urbano consolidado”, ha expresado José María Román, quien ha aclarado que “es importante el mantenimiento de suelos rústicos, que serán aquellos espacios naturales, inundables y aquellos que cuentan con unas características específicas, pero también es importante consolidar los suelos urbanos”.

El regidor chiclanero ha señalado que actualmente hay 22,5 millones de metros cuadrados de suelo urbano no consolidado y es complicado su desarrollo. Por ello, el equipo redactor tendrá que analizar la situación porque no será preciso ese suelo urbano no consolidado y habrá zonas que podrán pasar a ser rústicas y otras que pasarán a ser suelos urbanos consolidados, todo ello en función de sus características. En definitiva, se trata de simplificar las cosas y que se puedan acceder a los servicios básicos, según la normativa sectorial”, ha incidido Román, quien ha aclarado que “ los técnicos valorarán como suelos urbanos consolidados aquellos que se encuentran en zonas como Majadillas, Mayorazgo, Carboneros, Conejeras, Rana Verde y otras zonas. Es un asunto importante, por lo que debemos trabajar a conciencia, ya que no queremos que el Plan caiga no solo por defectos de forma, sino tampoco por defectos de fondo”, añadiendo que “para ello se establecerá la interlocución con los representantes de las propiedades afectadas”.

Por otro lado, el alcalde ha indicado que “el equipo redactor es una pieza importante. Así, nos plantearon desde el empresariado la redacción por parte del equipo técnico del Ayuntamiento, cuestión que no veíamos mal, pero tras reunirnos con el equipo de arquitectos municipales, éstos no lo veían adecuado por no reunir condiciones, pese a que le propusimos incorporar mayor número de profesionales. Y nos dijeron que lo mejor sería la asistencia técnica, por lo que estamos preparando un pliego para la contratación de un equipo redactor. Además, hemos incorporado la figura de un coordinador, que inicialmente iba a ser el arquitecto chiclanero Antonio Fernández, a propuesta de la Asociación de Empresarios. Pero, tras reuniones privadas con los grupos políticos en las que dijeron que sí, públicamente el PP se descolgó y comenzó a criticar la medida, ante lo cual finalmente renunció”, ha explicado José María Román, quien no obstante ha recalcado que “esa figura del coordinador la vamos a seguir teniendo, de cara a absorber las propuestas y trabajar de forma coordinada con la asistencia técnica y la ciudadanía”.

El alcalde concluyó diciendo que “hay 140.000 millones de euros de Europa que el Gobierno de España repartirá entre las autonomías y a Chiclana le corresponderá algo, por lo que confiamos en que podamos actuar en cuestiones como, por ejemplo, los sistemas generales”, resaltando que “el Plan General que vayamos a redactar debe ser factible para que a aquel que quiere construir le salgan los números”.