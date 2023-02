Chiclana aprueba el presupuesto del año electoral con mayoría

El Pleno de Chiclana ha aprobado los Presupuestos municipales de 2023 con mayoría pese a tener la campaña electoral a la vuelta de la esquina. Hasta el PP, que había presentado una enmienda de modificación rechazada y se había mostrado muy crítico con la elaboración de las cuentas, se abstuvo a última hora. Podemos calificó el proyecto como “bueno” para la ciudad y Ciudadanos agradeció al Gobierno municipal su “talante negociador” para sacar adelante el primer presupuesto municipal de la Bahía en este año electoral.

PSOE e IU lograron aprobar las cuentas con los votos de sus ediles, los de Ciudadanos y los concejales no adscritos Esther Gómez, José Ángel Quintana y Susana Candón y las abstenciones de PP y Podemos. Sólo votó en contra el concejal Adrián Sánchez, de Ganemos, cesado del Gobierno municipal hace dos años. El delegado de Hacienda ha presumido de que las cuentas se han diseñado de la mano de la oposición, a excepción del PP, que no respondió a las llamadas del delegado de Hacienda. Incluso la concejal no adscrita Susana Candón, ex de Vox y candidata de España Suma, acusó a los populares de su falta de participación. “Hay dos derechas”, replicó.

El presupuesto municipal, calificado por el delegado de Hacienda como “el mejor de la historia de Chiclana”, asciende a 126.754.702,81 euros. Las cuentas cuentan con un incremento de 8,5 millones de euros respecto al de 2022, gracias a la venta de la parcela hotelera del Novo y del hotel Fuentemar. Además, incluyen 17,6 millones de euros en inversiones, entre las que destacan las políticas de vivienda y empleo

“Cumpliremos con los servicios públicos, la atención a la ciudad, políticas de empleo con más de un millón de euros, viviendas con cinco millones, además de la compra de solares y viviendas en ruina para la construcción de viviendas sociales en el centro, sin olvidar las actuaciones previstas en el diseminado”, expresó el alcalde de la ciudad, José María Román, quien celebró que Chiclana cuente con un presupuesto que permitirá avanzar pese al parón electoral.

De los 17,6 millones de inversiones, 10,9 millones de euros son del propio Ayuntamiento, mientras que el resto son de Chiclana Natural y Emsisa. De esta forma, 775.000 euros se destinarán para adquisiciones de suelos para viviendas en el casco urbano y para nuevos equipamientos culturales; 1.550.000 euros para nuevas instalaciones deportivas, entre ellas, una nueva piscina municipal, la reforma de Campo Municipal de Deportes y nuevas actuaciones en el circuito de motocross; 730.000 euros para la consolidación del Cerro del Castillo; y 4 millones de euros para reurbanización, que incluye el acerado en la carretera del Pago del Humo, que ya cuenta con alumbrado público, acerado y alumbrado en la carretera del Marquesado y acerado en la carretera del Pinar de los Franceses, que también cuenta con alumbrado.

Por otro lado, el presupuesto municipal cuenta con una partida de 1.050.000 euros para políticas de empleo, de los que 400.000 euros se destinarán para el programa de fomento del empleo; 250.000 euros para el programa ‘Garantia’ de la mano de la Confederación de Empresarios de Andalucía, que permitirá una ayuda a las empresas de Chiclana que van a solicitar un préstamo; y 400.000 euros para la contratación directa de trabajadores para distintos empleos en el municipio.

Además, en políticas de vivienda, a lo largo del presente año se iniciará la construcción de 16 viviendas nuevas en régimen de venta, se entregarán las llaves de las 55 viviendas en régimen de alquiler de la calle Delicias, se llevará a cabo el inicio de las obras de 27 viviendas en la barriada de El Pilar, que cuenta con una partida de 472.000 euros, y de 47 viviendas nuevas en régimen de alquiler. Asimismo, se va financiar una nueva pasarela sobre el río Iro a la altura del CEIP Isabel La Católica, los planes especiales y los AFO, que van a permitir colaborar con los propietarios de las viviendas del diseminado en la conexión con los servicios básicos, además de políticas de Juventud, Mujer, Servicios Sociales, etc.

El PP, que calificó el presupuesto de “electoralista” al haberse diseñado “a prisa y corriendo” a las puertas de las elecciones. De hecho, planteó una enmienda de modificación para aumentar la partida de Vivienda pública que fue rechazada por el Gobierno municipal. Los populares consideran que, tras la venta de la parcela hotelera del Novo, el presupuesto debe incluir inversiones “extraordinarias”.

Ciudadanos celebró que “todo lo propuesto por Ciudadanos” está incluido en el Presupuesto: mejoras en varios colegios, actuaciones en barriadas, políticas para los ciudadanos con espectro autista, la piscina municipal… Podemos también valoró positivamente la aprobación de las cuentas, aunque reclamó una mayor participación ciudadana y más políticas para el Medio Ambiente y el respeto animal.

IU, que forma parte del Gobierno, cargó contra las críticas del PP. “Usted recortó servicios y limpieza para permitirse un anuncio electoral de bajar el IBI. Aquello provocó un agujero en las cuentas municipales. ¡Claro que hay que mirar al pasado!”, espetó Roberto Palmero dirigiéndose a la candidata popular, Ascensión Hita.

Ganemos, única formación que votó en contra, también reclamó más inversión en vivienda pública y que la aprobación llegue a estas alturas, teniendo en cuenta que las cuentas se pondrán en marcha, tras superar periodos de alegaciones, en el mes de mayo, coincidiendo con las elecciones. De hecho, el PP aseguró que se abstenía porque en el caso de que llegara al Gobierno municipal modificaría algunas partidas. Candón, concejala no adscrita, reclamó mejorar las entradas al municipio y, al igual que el PP, la puesta en marcha de una plaza multiusos.