El PP reclama celeridad en las obras del apeadero de autobuses, dado que “al hecho de que finalmente Chiclana tiene que conformarse con un apeadero y no con una estación de autobuses, se une las molestias que se generan a los usuarios”. En concreto, los populares señalan que “las personas que necesitan hacer uso de este transporte para sus desplazamientos están sufriendo las consecuencias de una mala gestión de este asunto, por lo que al menos podrían realizarse mejoras en las paradas provisionales para que puedan sentarse y guarecerse de la lluvia”.

Sobre este último aspecto, indican que “es vergonzoso ver cómo las personas tienen que protegerse de la lluvia en los soportales de las viviendas del entorno, algo que demuestra que se está dando un servicio que esta ciudad no merece. Actualmente, únicamente hay marquesinas en dos de las cinco paradas, mientras en una tercera únicamente hay un banco. Ésta no tiene marquesina en la que las personas puedan protegerse. Las dos restantes no tienen nada”.

La secretaria general del PP, Ana Domínguez, destaca que “los chiclaneros y quienes nos visitan llevamos años sufriendo la incompetencia en la gestión de este tema por parte de la Junta de Andalucía y el gobierno local de José María Román, y parece que vamos a seguir así hasta el último día”. En esta línea, expone que “la situación de la ciudad es de un bloqueo constante, con temas enquistados durante años por culpa de José María Román”.