La delegada municipal de Urbanismo, Ana González, ha dado a conocer las sugerencias que la ciudadanía ha presentado de cara a la redacción del nuevo Plan General de Ordenación Urbana (PGOU), cuyos pliegos actualmente se encuentran en proceso de redacción, y que va unido a la Agenda 2030 y a la EDUSI. En este sentido, hay que recordar que fueron 85 las sugerencias que se presentaron durante los dos meses de consulta pública y que finalizó el pasado 10 de septiembre.

“Queremos destacar el programa de participación ciudadana a la hora de redactar el nuevo Plan General, siempre a lo largo de todas las fases de redacción del documento de planeamiento. Una participación que queremos que sea inteligente, dirigida a la transición ecológica y a los proyectos inteligentes y participativos”, ha explicado la edil, reseñando que, en este nuevo PGOU planea la nueva ley de ordenación urbanística de Andalucía, por lo que debemos tener en cuenta cómo nos va interferir”.

Con respecto a las sugerencias, de las 85 presentadas, 26 hacían referencia a asuntos particulares, 29 relacionadas con la regularización de viviendas, siete con inundabilidad, cinco con urbanización y el resto son de diferentes temas, con una sola aportación en cada uno de ellos. Así pues, en lo que a la regularización de viviendas se refiere, se habla de condiciones de regularización, de trazado de viales, de dotación de servicios generales, de compromiso de urbanización secundaria durante más tiempo.

En cuanto a la clasificación de suelo, hay sugerencias de particulares, que argumentan para la inclusión de su parcela en suelo urbano, “mientras que otros colectivos nos instan a construir en altura para crear una ciudad compacta. Se crea así un debate entre las personas que quieren que se expanda la ciudad y las que quieren una ciudad compacta”.

El suministro de servicios básicos es otro aspecto que ha tenido bastantes sugerencias, tanto por particulares como por asociaciones de vecinos. “En este sentido, hay que destacar, además de la instalación de estos servicios, se pide la instalación de la fibra óptica, sobre todo por la necesidad que surge ahora con el teletrabajo”, ha señalado la delegada.

“Otro punto es la urbanización, con aperturas, retranqueo o urbanización de calles, de reformas integrales de carreteras, conexión entre el casco urbano y la playa, tratándose de diferentes proyectos de urbanización y diferentes vías que quieren que formen parte de la estructura urbana, que se reformen y que se integren en la movilidad de Chiclana”, ha incidido Ana González.

En lo que a la inundabilidad de refiere, “ha sido una de las sugerencias con mayor aportaciones, ya que nombran las obras que serían necesarias para canalizar las aguas pluviales, puesto que la cota con respecto al nivel del mar es más elevada que en otras zonas del municipio que no son consideradas como inundables y esto es debido a esa canalización de las pluviales. También hablan de la eliminación de puentes y obras de infraestructuras para solucionar y evitar la retención del agua de lluvia”.

Además, se ha tratado “la sostenibilidad ambiental, poniendo de manifiesto el compromiso para que el Gobierno se comprometa en la elaboración y puesta en funcionamiento de un plan de monitorización de los hábitat de la flora y fauna en Chiclana, mejoras de la movilidad o aumento de los carriles bici, entre otros”.

Otra de las sugerencias ha sido la construcción de edificaciones en la costa, ampliación de espacios verdes, la legalización de viviendas en donde no suponga un daño medioambiental, fomentar las energías renovables, permitir la atura de la edificación para reducir la expansión horizontal, el cambio en la legislación para que nada quede fuera de ordenación, la solución al problema de los proindiviso, apostar por la rehabilitación de la edificación, desclasificar, redensificar, mejora de la movilidad sostenible, implementación de modelos energéticos sostenibles. Otras sugerencias hablan de no crecer, no crear nuevas viviendas.

“Se trata de un Plan General de todos, con participación pública, coordinada con los redactores del Plan y a esto hacen alusión tanto particulares como colectivos. Son muchas las sugerencias recibidas y agradecemos a todas las personas y entidades que las han presentado las aportaciones que han realizado, porque cuando esté el equipo redactor, todo esto será tenido en cuenta”, ha finalizado la delegada municipal de Urbanismo.