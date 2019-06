Las alumnas Martina Fernández García y Laura Gómez Amado han sido becadas por la Fundación Amancio Ortega, por lo que desarrollarán el próximo curso escolar en centros educativos de Estados Unidos y Canadá. Por ello, han sido protagonistas de una recepción municipal por parte del alcalde, José María Román, y la delegada municipal de Educación, Esther Gómez, en un acto en el que también han estado familiares de las dos estudiantes.

“Ellas representan a una juventud con ganas, preparada y con ilusión, que no tienen miedo a viajar ni a estar fuera de casa”, ha señalado Román. Por su parte, Laura Gómez ha explicado que se marcha a Canadá el 28 de agosto. “Estoy muy nerviosa, pero tengo muchas ganas. He estado mucho tiempo pensando en ello, me he esforzado mucho para conseguirlo y ahora no me lo creo”. Asimismo, Martina Fernández ha señalado que su destino es Estados Unidos. “Creo que esta experiencia me va a servir un montón para mejorar mi inglés y para ser más autónoma como persona”.

Martina Fernández tiene 16 años, es alumna del IES Pablo Ruiz Picasso y se desplazará en septiembre hasta Estados Unidos. Esta alumna, además, tuvo mejor expediente de Primaria en la 6ª edición del reconocimiento a la Excelencia Educativa. Por su parte, Laura Gómez tiene 16 años, es alumna del colegio La Salle y obtuvo mejor expediente de Primaria en la 6ª edición del reconocimiento a la Excelencia Educativa.

La Fundación Amancio Ortega tiene este programa de becas con el objeto de facilitar a los jóvenes de instituto y colegios españoles un proceso de inmersión en una cultura extranjera, a la vez que perfeccionan el aprendizaje de la lengua inglesa, durante un año académico.

Los alumnos seleccionados convivirán con una familia del país de acogida y cursarán grado once, equivalente a primero de Bachillerato. La Beca cubre el viaje, la tasas de escolarización, la matrícula en un instituto público y el alojamiento, entre otros. Así pues, el programa convoca 600 becas dirigidas a estudiantes de cuarto de ESO de centros españoles, 100 becas dirigidas a centros escolares de Galicia y 500 becas a estudiantes del resto de España.