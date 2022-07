Bryan Adams despide su gira española en Concert Music Festival

El cantante canadiense Bryan Adams se sube este sábado a las 22.30 al Auditorio de Concert Music Festival como el encargado de poner el broche de oro a un fin de semana muy especial en Sancti Petri.

Considerado uno de los músicos de rock más icónicos del mundo, Bryan Adams pondrá su corazón más rockero en una noche única para Sancti Petri. El aclamado cantante y compositor visita Concert Music Festival con su nueva gira So Happy It Hurts, dándole nombre a su último trabajo y decimoquinto álbum de estudio del canadiense.

Este disco es fruto de las emociones vividas por el artista durante el confinamiento de la pandemia y habla “de las cosas efímeras de la vida que son realmente el secreto de la felicidad, y lo más importante, la conexión humana”. En palabras del propio Bryan Adams, a través de su discográfica BMG, su nuevo trabajo “trata sobre la libertad, la autonomía, la espontaneidad y la emoción de la carretera”. Este álbum cuenta con 12 canciones, pero Bryan Adams echará la vista atrás para acercar al público de Concert Music Festival sus nuevos éxitos y los que han marcado su carrera.

Bryan Adams ha logrado ser el número uno en más de 40 países. También ha vendido más de 65 millones de álbumes en todo el mundo y cuenta con numerosos reconocimientos y premios, incluidas tres nominaciones a los Óscar, cinco nominaciones a los Globos de Oro y un Premio Grammy. Como maestro del rock, su espectáculo es increíble y su presencia y energía en el escenario son incomparables. Su puesta en escena, fusionada con su espectacular voz, emocionará al público de Concert Music Festival.

El cantante de Please Forgive Me, Heaven y Back to You, entre otros éxitos, posee una carrera que abarca más de cuatro décadas de éxitos y grandes giras alrededor del mundo. En su nuevo tour existen pocas dudas de que, como es habitual, suene Everything I do, un éxito con el que vendió más de 15 millones de copias en todo el mundo; convirtiéndose en uno de los singles de mayor éxito. Aunque no consiguiera el Óscar, Bryan Adams volvió a cosechar éxitos con temas de películas como All for love, junto a Rod Stewart y Sting, en la película Los Tres mosqueteros, en 1993.

Su música es un regalo para los oídos de quienes aprecian su trabajo y estilo inconfundible. Las raíces de su música están arraigadas en el pop-rock, aunque como todos los grandes, sus ramas se han expandido y elevado este género a horizontes inimaginables. Sus canciones nunca envejecen, se heredan de una generación a otra. Su voz es capaz de transmitir la rota agonía de una balada, a la vez que rompe todos los esquemas en un rock and roll más clásico.

Bryan Adams ha disfrutado de cuatro ciudades españolas y este sábado concluirá su gira nacional, despidiéndose de España en Concert Music Festival. Además, el de esta noche será el único que ofrecerá en Andalucía, antes de poner rumbo a Canadá.