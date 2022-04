Ascensores para la barriada de la Carabina

El alcalde de Chiclana, José María Román, acompañado de la delegada municipal de Presidencia, Cándida Verdier, y del delegado de Vivienda, Joaquín Guerrero Bey, visitaron junto con vecinos de la barriada las obras de instalación de ascensores en los bloques de viviendas públicas de La Carabina, que fueron adjudicadas a la empresa Bilba Constructora Andalucía SL.

Unas actuaciones que se enmarcan en la línea de actuación 9 de la Estrategia de Desarrollo Urbano Sostenible e Integrado de Chiclana, dentro del Programa Operativo Plurirregional de España Feder 2014-2020, y que suponen una inversión de 1.082.037,88 euros, de los que un 80 por ciento son fondos europeos, mientras que el 20 por ciento restante es aportación municipal.

En este sentido, el alcalde de Chiclana, José María Román, recordó la iniciativa municipal, que consistirá en la instalación de un total de 14 ascensores, uno por cada portal de los dos bloques que componen esta barriada de Chiclana, beneficiará a un total de 208 viviendas. “Es una satisfacción poder venir a la barriada a visitar las obras para colocar los ascensores y esperemos que para dentro de un año estén en funcionamiento”, expresó el alcalde, quien agradeció a la AVV Fernando Quiñones “su colaboración a la hora de explicar a los vecinos esta actuación”.

“Es importante destacar que, entre esta obra y otras a lo largo de Chiclana, estamos dando un vuelco a las barriadas con bloques de pisos, que poco a poco se van incorporando a tener ascensores”, ha comentado José María Román, quien incidió en que “se hace cada vez más necesario este tipo de actuaciones con el paso de los años”. “Con la ayuda de los fondos europeos y la apuesta del Gobierno de España, en unos años se podrá acometer estas obras en aquellos bloques que aún están pendientes, siempre y cuando los edificios lo permitan, porque hay algunos en los que es muy difícil”, expresó.

Por su parte, Ana García, vecina de La Carabina, comentó que “desde que me enteré de que se había aprobado el proyecto estoy muy contenta, porque vamos cumpliendo años y los cuerpos nos pueden aguantar subir la escalera con las compras”. “No me lo creí al principio, pero ya sí me lo estoy creyendo”, manifestó la vecina de la barriada, quien añadió que “va a mejorar mucho la barriada con los ascensores”.

Finalmente, el responsable de la empresa adjudicataria de las obras, José Soler indicó que “la obra, a nivel de dificultad, no es problemática y simplemente nos coordinarnos con los vecinos a la hora de poder actuar y que las molestias sean las menos posibles”. “El objetivo es tratar de acortar los plazos, por lo que estamos trabajando en el hueco de los ascensores a la vez, para posteriormente la instalación de los mismos también a la vez”, indicó Soler.

Actuaciones

Así pues, se va a dotar de aparatos elevadores a un conjunto de viviendas protegidas en régimen de alquiler, promovidas a mediados de los años 90, en dos fases diferencias, con un total de dos bloques, 14 portales y 208 viviendas, que se distribuyen en cinco alturas, además de locales comerciales y equipamientos en la planta baja. Además, teniendo en cuenta la tipología estructural de los edificios, con viviendas a distintos niveles, el ascensor que se instale debe tener doble embarque, así como el doble de paradas que niveles de plantas de altura.

De esta forma, se instalará un total de 14 ascensores homologados, uno por portal, con capacidad para 4-6 personas, 600 kilogramos de capacidad y una cabina de, como mínimo 1,4 metros cuadrados. Para ello, será necesaria la adecuación del forjado para la construcción de un foso, así como para la ejecución de un castillete de escapatoria en la cubierta; se adecuarán las escaleras para determinar el hueco del nuevo ascensor; se trasladará la centralización de contadores, para continuar con la instalación de estructura autoportante modulada, así como del ascensor de doble embarque y nueve paradas.

Hay que resaltar que, a través de esta acción, se da cumplimiento con los Objetivos Estratégicos de la Agenda Urbana Española números 2 (evitar la dispersión urbana y revitalizar la ciudad existente),6 (fomentar la cohesión social y buscar la equidad) y 8 (garantizar el acceso a la vivienda); así como a los Objetivos de Desarrollo Sostenibles de la Agenda Urbana de Chiclana 2030 números 10 (Reducción de las desigualdades) y 11 (ciudades y comunidades sostenibles).