El Arrebato: “Para Cádiz es muy bonito contar con un festival como el Concert Music”

–Tras dos décadas de música, ¿qué ve cuando mira atrás?

–Veo más que un sueño cumplido, mucho camino andado, esfuerzo, ilusiones y decepciones para después volver a levantarme. Este sueño lo logré porque no sabía que era imposible.

–¿Y cómo se imagina en los próximos veinte años?

–Después del añito que hemos pasado, con seguir vivo (ríe) ... Me sigo viendo en los escenarios, quizá de una manera más madura, manteniéndome y peleando. Mi vida es hacer canciones y conectar con la gente, va en mi ADN.

–El 20 aniversario trajo el álbum Abrazos. Cómo imaginar que poco después es lo que más extrañaríamos, el contacto.

–Es una ironía bastante grande. Lo he llevado con inquietud, a veces asustado y otras intentando darme ánimos y ser responsable. Además, soy un poco hipocondríaco (ríe). Lo peor ha sido la incertidumbre, no la he llevado muy bien pero he intentado hacerme fuerte y pelear por no caerme. Tenía el disco Abrazos que había sido un éxito, con una gira llenando en todos sitios y, de repente, se cortó. Hemos podido rescatar un 30 por ciento de esos conciertos y aún no sabemos qué pasará. La cultura ha sido muy dañada pero me he dado cuenta de lo necesaria que es.

–¿Escribe de otra forma en las dificultades?

–No era capaz de componer durante el confinamiento. Luego me fui adaptando porque soy optimista y lo que me salía eran cantos de superación, de esperanza. Le he dado más valor a las pequeñas cosas de la vida. La felicidad pasa todos los días a nuestro lado y hay que capturarla. Tengo un montón de temas que iremos sacando.

–¿Podremos escuchar alguno en el Concert Music Festival?

–Llevo un par de cositas exclusivas. Hemos preparado una parte a piano y guitarra donde enseñaré algo que no voy a enseñar más en otro concierto de 2021. Espero que a la gente le guste. Sancti Petri es un marco precioso, un festival donde van los mejores artistas del panorama. Para Cádiz es muy bonito tener un festival así y que se acuerden de mí me llena de orgullo y responsabilidad.

–Camela y El Arrebato juntos. ¿Cómo pinta eso?

–Cada uno dará su concierto pero sí pueden ocurrir cosas, no lo vamos a poder remediar –ríe–. Somos amigos, prácticamente familia, hay mucha complicidad.

–Tienen algo en común, el triunfo popular. ¿Compensa más que ningún premio?

–Sí, muchísimo más. Yo tengo premios que te dan porque vas a ese sitio a actuar, en este país somos así. Pero el mejor premio que tenemos tanto Camela como yo es saber que tu música es útil para la gente. Muchas veces confundimos lo exclusivo con lo bueno pero los himnos no son himnos hasta que no los canta el pueblo.

–Usted se define como almapicha. ¿Cómo lleva esa dualidad sevillano-gaditana?

–(Ríe) Soy casi gaditano, desde los 12 a los 18 años viví en Barbate. Yo me divierto mucho porque en mí no vive esa rivalidad. Creo que se hace con mucho arte, es un pique gracioso, entre hermanos, al final vivimos a 90 kilómetros. Para mí hay dos Andalucías: una que es Sevilla, Cádiz y Málaga, donde tenemos una filosofía de vida distinta, y otra, también muy bonita, pero diferente.

–Su mejor recuerdo de Cádiz.

–Mi abuela Leonor, que me puso El Arrebato, mi familia, mi niñez, mis primeras novias y canciones ... Cádiz ha sido para mí todo lo nuevo.