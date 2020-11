El Ayuntamiento de Chiclana ha adjudicado los servicios postales generados en los servicios municipales para su envío a las zonas del diseminado. En este sentido, ha salido adelante la propuesta presentada por Recerca i Desenvolupament Empresarial, S.L. por un total de 33.602,55 euros para los dos próximos años, lo que ha supuesto una rebaja de casi 8.400 euros respecto al presupuesto base de licitación, que ascendía a 42.000 euros.

Cabe reseñar que los servicios postales sujetos al contrato son los de cartas recogida, admisión tratamiento, clasificación, curso, transporte, distribución y entrega de la correspondencia ordinaria, certificada y notificaciones administrativas, devolución de envíos postales cuando no pueda efectuarse la entrega al destinatario y de los correspondientes acuses de recibo, con las garantías y modalidades establecidas por la normativa vigente. En cuanto al ámbito de actuación, incluye todas las zonas de diseminado (suelo urbano no consolidado-áreas de regularización) y resto de zonas no incluidas en el ámbito urbano.

“Desde que pusimos en marcha el servicio de notificaciones de forma global, es decir, todas las cartas de los distintos departamentos sean enviadas por una misma empresa, concretamente hace dos años, hemos comprobado cómo el servicio ha sido mucho más ágil y eficaz, por lo que consideramos que debemos seguir en esta línea”, explica el delegado municipal de Contratación, Joaquín Guerrero, quien aclara que “antes las notificaciones de los distintos departamentos municipales se enviaban de forma diferente, sin un criterio único de actuación, lo cual dificultaba el mejor servicio, sobre todo, para los trabajadores municipales”.