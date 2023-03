La AMPA del CEIP Sancti Petri demanda a la Junta un profesor de apoyo para niños con NEAE

El alcalde de Chiclana, José María Román, y el delegado municipal de Educación, José Alberto Cruz, junto a técnicos municipales de esta delegación, mantuvieron una reunión con la presidenta y secretaria de la AMPA del CEIP Sancti Petri, Patricia Verdugo y María Montiel respectivamente, así como con Lorena Sánchez y Ana Teresa García, en representación de los padres y madres del aula de Infantil de tres años, para tratar la problemática y las necesidades que vienen sufriendo en este centro educativo desde comienzos de curso.

En este sentido, las representantes de los padres y madres de alumnos del colegio público denunciaron que “estamos en un año duro y difícil, con muchas dificultades, ya que en un aula con ratio máxima de 25 alumnos se añade la casuística de que cinco son alumnos de necesidades educativas especiales y no tienen maestra de apoyo en el centro”. “Solo cuentan con una PTIs a media jornada que comparte con el centro educativo colindante, el CEIP Al-Andalus”, aclararon.

Pero no es el único caso en este centro educativo, puesto que, además de este aula, el centro tiene otros alumnos, tanto de necesidades educativas especiales como de necesidades adaptativas especiales. “El centro intenta optimizar los recursos disponibles y los profesores y, como pueden, intentan cubrir lo máximo posible y ayudar en las aulas lo máximo posible”, explicaron las representantes de la AMPA, quienes añadieron que “faltan recursos por parte de la Junta para cubrir las necesidades reales que el centro presenta. Así, hace falta contratación de profesorado a tiempo completo de apoyo urgentemente y, sin embargo, la Junta no responde. Es más, ante los distintos escritos y manifestaciones de las necesidades, no hay previsiones escritas de mejora para el curso próximo”.

Por su parte, el alcalde indicó que “vamos a trabajar de la mano de las madres y padres para instar a la Junta de Andalucía que atienda las demandas del colegio, porque es fundamental que la atención de los menores sea óptima, más aún teniendo en cuenta el caso particular del aula de Infantil de tres años, con cinco pequeños con necesidades educativas especiales”.

“No se trata de la única demanda que tiene la Junta de Andalucía con respecto a los centros educativos de Primaria en Chiclana, puesto que también hemos reclamado en varias ocasiones que actúe, de forma urgente, ante las carencias en infraestructuras de centros como el CEIP Alameda, cuya ampliación es más necesaria que nunca; el CEIP Atlántida, que carece de una escalera de emergencia en la segunda planta del edificio principal; el CEIP Al-Andalus, que urge distintas actuaciones en materia de seguridad; o el CEIP Carmen Sedofeito, que demanda un comedor escolar, ya que actualmente sus estudiantes tienen que desplazarse hasta el CEIP José de la Vega para ello”.