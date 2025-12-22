Así se vivió la llegada de Papá Noel por el río en Chiclana: una cabalgata náutica única en la provincia de Cádiz

Antes de llega a su casa en la plaza de las Bodegas, Papá y Máma Noel navegaron a remo por el río Iro de Chiclana el pasado sábado. La cabalgata náutica es uno de los imprescindibles por estas fechas, congregando a un gran público en las inmediaciones del río Iro para animar a las diferentes embarcaciones que remaron con espíritu navideño.

De esta manera, los asistentes pudieron disfrutar de esta cabalgata náutica, única en la provincia de Cádiz, que recorrió a remo el tramo del río que va desde el puente VII Centenario al Puente Nuestra Señora de los Remedios. Esta original forma de llegar a Chiclana hizo que los más pequeños vivieran con ilusión y expectación la llegada de Papá y Mamá Noel.

En la plaza de las Bodegas podrás visitar la Casa de Papá Noel este lunes de 17:00 a 20:30 horas, el martes de 17:00 a 20:30 y el miércoles, 24 de diciembre, de 12:00 a 13:30 horas.