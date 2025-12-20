Este tren de la Navidad llenará de ilusión las calles de este pequeño municipio de Cádiz

El espíritu de la Navidad sigue sonando, pero también rodando, pues algunos municipios de Cádiz cuentan con un tren muy navideño que llena de ilusión cada una de sus calles. Uno de ellos está en San Fernando, que cada día realiza un recorrido gratuito con salida desde la plaza de la Iglesia; pero no es el único, pues en Puerto Real también hay un tren navideño.

Desde el 17 de diciembre este tren reparte ilusión por las calles más emblemáticas de la localidad. La parada principal estará en la plaza de los Descalzos. El horario es de 12:00 a 14:00 y de 17:30 a 20:30 horas (último viaje). Estará en funcionamiento hasta el 5 de enero, mientras que los días 25 y 1 de enero estará cerrado. El precio es de 3 euros por persona.

El recorrido es: Plaza de Los Descalzos, calle De la Plaza, Leñadores, Real, Teresa de Calcuta, La Palma, Ribera del Muelle, Ancha, Teresa de Calcuta, Vaqueros, Ribera del Muelle, San Ildefonso, Amargura, San Francisco y vuelta a la Plaza de Los Descalzos.

Programación navidad

SÁBADO 20 DE DICIEMBRE

A las 11:00 h, en el Centro Cultural “Rosa Butler”, Taller de Dulces Navideños, con elaboración de polvorones de chocolate, roscos de vino y un cursillo infantil de galletas. Con la colaboración de la Asociación Gastronómica Cultural “Villa de Puerto Real”.

A las 12:00 h, en el Centro Cultural “San José”. Cuentacuentos Navideño, organizado por el Ateneo Literario de Artes y Ciencias de Puerto Real.

A las 18:00 h, en la Plaza de Jesús, actividades en el Calendario de Adviento.

A las 18:00 h, en la Plaza de Jesús. Visitas a la Casa de Papa Noel, hasta las 21:00 h.

A las 21:00 h, en la Plaza de Jesús. Concierto de música góspel, con la actuación de Gópel Córdoba.

DOMINGO 21 DE DICIEMBRE

A las 18:00 h, en la Plaza de Jesús, actividades en el Calendario de Adviento.

A las 19:00 h, en el Centro Cultural “Rosa Butler”: Cine Navideño en Familia.

LUNES 22 Y MARTES 23 DE DICIEMBRE

A las 18:00 h, en la Plaza de Jesús, actividades en el Calendario de Adviento. En la Plaza de Jesús, Video Mapping Navideño, con un espectáculo visual de imagen y sonido proyectado sobre la fachada del ayuntamiento a las 19:00 h, 19:45 h, 20:30 h y 21:15 h.

VIERNES 26 DE DICIEMBRE

A las 17:00 h, en el Centro Cultural “Rosa Butler”, photocall “La magia del andén 9 y ¾”. Una visita al mundo de Harry Potter con la posibilidad de fotografiarse en este lugar de fantasía con el sombrero seleccionador y la vestimenta correspondiente. Abierto hasta las 20:00 horas.

A las 19:00 h, en la Plaza de Jesús: XI Pasacalles de Matracas, que recorrerá la calle de la Plaza hasta la Plaza Carlos Cano, finalizando de nuevo en la Plaza de Jesús. En colaboración con la Asociación Cultural “Rayhana”.

A las 21:00 h, en la Plaza de Jesús: Gran Noche Pre-Uvas, con reparto de uvas, campanadas a las 23:00 horas y actuación de DJ. Con la colaboración de la Asociación de Comerciantes y Empresarios de Puerto Real.

SÁBADO 27 DE DICIEMBRE

A las 17:00 h, en el Centro Cultural “Rosa Butler”, photocall “La magia del andén 9 y ¾”. Una visita al mundo de Harry Potter con la posibilidad de fotografiarse en este lugar de fantasía con el sombrero seleccionador y la vestimenta correspondiente. Abierto hasta las 20:00 horas.

DOMINGO 28 DE DICIEMBRE

A las 17:00 h, en el Centro Cultural “Rosa Butler”, photocall “La magia del andén 9 y ¾”. Una visita al mundo de Harry Potter con la posibilidad de fotografiarse en este lugar de fantasía con el sombrero seleccionador y la vestimenta correspondiente. Abierto hasta el final de la proyección.

A las 19:00 h, en el Centro Cultural “Rosa Butler”: Cine Navideño en familia.

MARTES 30 DE DICIEMBRE

A las 19:00 h, en el Teatro Principal: Ballet El Cascanueces, a cargo de “Cía. El Garaje”, de Cádiz.

MADRUGADA DEL JUEVES 1 DE ENERO

A partir de las 00:30 horas, en la carpa instalada en la Plaza del Poeta Rafael Alberti: Gran Fiesta de Año Nuevo, con la actuación de la orquesta Alldara Show y Dj Chato.

VIERNES 2 DE ENERO

A las 12:00 horas, en la sede de la Federación de Peñas Puertorrealeñas (Calle de la Plaza), desayuno navideño, concurso de dibujo y paje misterioso. Colabora la Federación de Peñas Puertorrealeñas.

A las 19:00 horas, en la Plaza de Jesús, musical infantil, con el espectáculo “A través de Pixar”, que incluye personajes de sus películas, como Monstruos S. A. o Toy Story.

SÁBADO 3 DE ENERO

A las 17:00 horas, en la Barriada del Río San Pedro, llegada en barco de los Reyes Magos al Club Náutico Río San Pedro, y posterior Cabalgata por las calles de la Barriada. Organizada por el Ayuntamiento, con la colaboración de asociaciones vecinales y del Club Náutico Río San Pedro.

LUNES 5 DE ENERO

A las 17:00 horas, en la Puntilla del Muelle, llegada en helicóptero de SS.MM. los Reyes Magos de Oriente: Melchor, Gaspar y Baltasar. Saludo de bienvenida y posterior cabalgata. Se habilitarán varios tramos especiales sin sonido, sin azúcar, sin espera y movilidad reducida.

Al finalizar la Cabalgata, en la Plaza de Jesús: mensaje de despedida de SS.MM. los Reyes Magos de Oriente: Melchor, Gaspar y Baltasar a todas las niñas y niños de Puerto Real.

BELEN MUNICIPAL: DEL 6 DE DICIEMBRE AL 4 DE ENERO.