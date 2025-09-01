El verano continúa en El Cuartel del Mar: programación de septiembre para seguir disfrutando de planes
Conciertos, exposiciones y talleres para seguir exprimir el mes de septiembre
Septiembre ha llegado con el inconfundible sabor de querer seguir disfrutando de todo lo bueno que está todavía por llegar en la provincia de Cádiz. Los planes continuarán en El Cuartel del Mar, el espacio gastronómico-cultural que fue un antiguo cuartel de la Guardia Civil.
Este es uno de los lugares más especiales para vivir grandes experiencias en Chiclana de la Frontera, gracias a su privilegiada ubicación junto a la Torre del Puerco con vistas al mar. Un lugar muy especial donde acontece unos atardeceres inolvidables desde su azotea.
Programación septiembre
- Del 4 al 30 de septiembre. Exposición fotográfica de Juan Carlos Hervás. Inauguración a las 20:00 horas.
- 7 de septiembre. Concierto de Jesús Rendón a las 20:00 horas.
- 14 de septiembre. Concierto de Laura y Roli a las 20:00 horas.
- 18 de septiembre. Taller de Pilates Espalda Sana. De 18:30 a 20:00 horas.
- 21 de septiembre. Concierto Three on Wheels a las 20:00 horas.
- 28 de septiembre. Concierto Son Pa Ya a las 20:00 horas.
- 28 de septiembre. Taller de Yogayunos. Sesión de yoga-desayuno de 09:15 a 11:30 horas.
