Los rooftops de moda en Cádiz para despedir agosto brindando con cóctel en mano al atardecer y con vistas increíbles
Cádiz, Chiclana y Conil cuentan con estos espacios para disfrutar de un ambiente especial y con vistas increíbles
Las azoteas o ‘rooftops’ cada vez están más de moda en la costa de Cádiz. Estos espacios tienen un denominador común: que cuenten con unas vistas increíbles, y a ser posible frente al mar. Para aquellos que quieran disfrutar de una experiencia diferente y de sensación de libertad, lo encontrarán en estos espacios al aire libre.
Así que no se nos ocurre una mejor forma para despedir el último fin de semana de agosto que visitando algunos de estos ‘rooftops’ de la costa de Cádiz. En la ciudad de Cádiz podrás disfrutar de Aleph Cocktail Bar (la terraza del Hotel Olom) con vistas a la Catedral de Cádiz o Atarde (en la décima plata del Hotel Q Bahía de Cádiz).
En Chiclana encontrarás Entrecielos, del Palacio de Sancti Gran Meliá, y la azotea del Cuartel Mar, ambos con vistas a la playa de La Barrosa. Mientras que en Conil sorprende B-Heaven (en la última planta del hotel Barceló Conil Playa) y Tavira Rooftop Bar, en la azotea de Daia Slow Beach Hotel Conil.