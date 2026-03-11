La venta de Cádiz donde comer un buen surtido de croquetas caseras: está a pie de carretera y a diez minutos del pueblo más mágico de Andalucía

Las croquetas son uno de los platos más típicos y queridos de la gastronomía española. Es tanto su fama que no es nada difícil encontrar croquetas de diferentes sabores en cualquier bar, taberna, restaurante o venta. Así que si eres amante de las croquetas apunta bien este plan gastronómico para el fin de semana.

La Venta Cruce de Los Santos, a diez minutos en coche de Alcalá de los Gazules, le rinde homenaje a este plato con la celebración de la III Jornada de la Croqueta, siendo éste un evento gastronómico que atrae a numerosos visitantes cada año. “Traemos nuevos sabores y texturas”, ha avisado el establecimiento para todo aquel que quiera venir a disfrutar de estas jornadas.

Será este fin de semana, los días 14 y 15 de marzo, en esta venta gaditana situada en la Autovía 381 Jerez-Los Barrios. Será una oportunidad única para probar un surtido de croquetas caseras, para todos los gustos y estilos. La idea es que puedas degustar hasta ocho croquetas diferentes, pudiendo así probar diferentes sabores como de atún con piquillo, calamares en su tinta o de tortilla de patatas, entre otros.

Tradición y sabor en Alcalá de los Gazules

La Venta Cruce de los Santos es una venta de carretera, situada en un enclave privilegiado como es el Parque Natural de los Alcornocales y a tan solo diez minutos en coche de Alcalá de los Gazules, reconocido en este 2026 como el pueblo más mágico de Andalucía.

Desde que en 2001 abriera sus puertas, se ha convertido en un punto de referencia para quienes buscan disfrutar de platos caseros en un ambiente acogedor y auténtico. Además, su ubicación estratégica, cerca de la Ermita de Nuestra Señora de los Santos, convierte a esta venga en un lugar perfecto para hacer una pausa y conocer los sabores más tradicionales de la zona.

Entre sus especialidades se encuentran las carnes a la parrilla, los guisos tradicionales como los arroces y otros típicos de la región, así como sus famosos desayunos con rebanadas de pan cateto y acompañados de mantecas de elaboración propia.