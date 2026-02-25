Catorce bares y restaurantes de Arcos para disfrutar de la ruta gastronómica más dulce de este pueblo de Cádiz: postres y tapas irresistibles con sabor a Cuaresma
La Fiesta del Bollo de Arcos contará con la participación de varios establecimientos, talleres para aprender a elaborar este dulce y más actividades relacionadas con los bollos
La Cuaresma y la Semana Santa invitan a saborear los dulces típicos por estas fechas. Así que los más golosos podrán disfrutar de uno de los dulces tradicionales: los bollos de Arcos de la Frontera. Este pueblo de Cádiz, conocido por ser la puerta de entrada a los pueblos blancos gaditanos, celebra hasta el 21 de marzo la Ruta del Bollo.
Desde el pasado martes, 24 de febrero, y hasta el 21 de marzo, podrás recorrer los catorce bares y restaurantes de este pueblo de Cádiz para saborear los postres más irresistibles y las tapas más creativas relacionadas con el Bollo de Arcos, elevando la tradición culinaria a otro nivel. Además, podrás votar por el postre o tapa más rica, y la propuesta más innovadora.
La delegada municipal de Turismo, Nieves Huertas, junto a representantes del sector panadero, la Escuela de Hostelería y la Hermandad de San Antonio, presentaron la programación de la III Fiesta del Bollo de Arcos, una cita que refuerza esta tradición vinculada a la Cuaresma y la Semana Santa.
Además de la Ruta del Bollo en los establecimientos participantes, los días 6, 13 y 20 de marzo habrá talleres de elaboración de este dulce típico de la localidad, impartidos por panaderos locales y profesorado de la Escuela de Hostelería. Como novedad, habrá un taller específico para niños.
Este dulce es tan representativo de Arcos de la Frontera que incluso el 21 de marzo se celebrará el Día del Bollo, en el paseo de Andalucía. Habrá expositores, show cooking en directo, talleres infantiles, ambientación musical y reconocimientos.
Durante la presentación, Nieves Huertas ha puesto en valor el trabajo de los panaderos, colectivos y entidades colaboradoras, así como la importancia de preservar el carácter autóctono del bollo de Arcos como seña de identidad y atractivo gastronómico local.
Bares y tapas participantes
- Atalaya Gastrobar – Helado de bollo con textura
- Avenida 34 – El Bollo Payoyo
- Camping Lago de Arcos – Postre con bollo
- El Casino – Cheesebollo
- El Nuevo Faro – Solomillo al Pedrobollo
- Gastrobar El Retablo – Almena Dulce, Gloria de Arcos
- La Alacena de Padúa – La Torrija de Arcos
- La Vinoteca – Tu Tradicional
- Mesón La Molinera – Bollo de Arcos con Queso Fresco y Rosa de Salmón Ahumado
- Mia’s Sugar – Dulce Helado de Bollo
- Restaurante El Aljibe – Pudín de Bollo de Arcos
- Restaurante La Chuminá – Bollo Cake
- Venta Calderón – Coulant de bollo de Arcos, helado, queso de cabra y miel de la comarca
- Venta La Perdiz – Texturas de Bollo de Arcos, naranja y aceite de oliva
