Estos son los bares y restaurantes de Benamahoma donde podrás comer ahora que se ha vuelto a la normalidad: saborea su cocina tradicional en un lugar rodeado de naturaleza

Tras días varias semanas sin poder acceder libremente a Benamahoma, este viernes se reabrió la carretera de acceso a esta pedanía de Grazalema, por El Bosque (A-372). La vuelta a la normalidad trae consigo las ganas de recuperar el tiempo perdido, disfrutar de los entornos naturales de este paraje de la sierra de Cádiz, descubrir sus fuentes y manantiales y, sobre todo, saborear la gastronomía local.

Carnes, guisos tradicionales y numerosas recetas sabrosas de la cocina de siempre. En Benamahoma podrás descubrir tabernas, bares, restaurantes y ventas donde comenzar el día con un buen desayuno, continuar con un almuerzo de categorías tras disfrutar de una ruta de senderismo y acabar el día con una cena entre amigos. Estas son las recomendaciones que podrás descubrir, ¿conoces alguna más?