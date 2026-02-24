Es la puerta de entrada a los pueblos blancos de Cádiz y el lugar perfecto para volar en globo este 2026: una experiencia mágica en uno de los mejores cielos de Andalucía

En la provincia de Cádiz hay un pueblo que pretende abrirse al mundo como las puertas del cielo. Hablamos de Arcos de la Frontera, conocido por ser la puerta de entrada a los pueblos blancos de Cádiz y uno de los más bonitos de España. Si recorrer las calles de este municipio, declarado Conjunto Histórico, es una experiencia que te enamorará al instante, imagina descubrirlo desde las alturas.

Por ello, Globotur, empresa de vuelos turísticos en globo aerostáticos en Andalucía, con más de 20 años de experiencia, se encarga de transmitir estas mágicas experiencias a sus pasajeros desde el amanecer. La empresa acaba de abrir oficialmente su temporada 2026, con vuelos espectaculares sobre Arcos de la Frontera y la Sierra de Cádiz desde este fin de semana, así que toma nota de sus novedades.

El inicio de la temporada 2026 debería haber comenzado hace dos meses, pues lo habitual es volar el 2 de enero. Sin embargo, las condiciones meteorológicas, con sucesivas borrascas, ha provocado que la temporada se retrase hasta ahora. Pero esto no es motivo, para que esta temporada no se coja con el mismo entusiasmo y ganas que otros años, y esta temporada viene cargada de novedades, que harán de los cielos de Cádiz un referente nacional.

“2026 será nuestra temporada más ambiciosa hasta el momento. Hemos incorporado nuevos globos, que nos permitirá ampliar nuestra capacidad, y reforzamos equipo, comercial y técnico, para garantizar vuelos entre semana en Cádiz, Málaga y Sevilla. Cádiz es nuestro destino estrella por sus amaneceres únicos sobre Arcos.”, explica Javier Benítez, CEO de Globotur.

Novedades Temporada Globotur Cádiz 2026

La temporada 2026 trae consigo grandes novedades. La primera de ellas será este sábado, 28 de febrero, coincidiendo con el Día de Andalucía, con un vuelo solidario. Será el primer vuelo y su recaudación íntegra irá destinada a la Cruz Roja, para atender las emergencias de las últimas inundaciones.

“Nosotros dependemos de la meteorología para desarrollar nuestra actividad, por lo que entendemos perfectamente lo que están pasando aquellas personas, que, tras las inundaciones, se han quedado sin nada, y por ello, nuestro primer vuelo de este año va dedicado a ellos”, detalla Javier Benítez.

Otra de las novedades será el Concurso Cuentos Infantiles “Volando Alto” (6-14 años), una iniciativa, que ya está en marca, en la que el globo aerostático será el protagonista del cuento y dará rienda suelta a la imaginación de los más pequeños. Un certamen en el que se anima a profesores y a padres a que participen en el concurso.

Apostando por el cielo de Cádiz

Globotur tiene como objetivo que el cielo de Cádiz sea declarado Bien de Interés Turístico. Una iniciativa que arrancó en el 2025 y que se seguirá trabajando este 2026. “Los que nos dedicamos al cielo, a volar, percibimos ese tesoro oculto que está sobre nuestras cabezas, esa inmensidad del horizonte que percibes cuando vuelas, ya sea en parapente, paramotor, en globo, ultraligero o en avioneta. Es algo que te llena”, comenta Javier Benítez, CEO de Globotur,

La calidad de su cielo ha despertado el interés de campeonatos nacionales como el Campeonato de España o la Copa de S.M. El Rey de este deporte tan desconocido, por ello, este año se quiere poner de nuevo a la provincia de Cádiz en el candelero deportivo internacional. “Tras un par de años que decidimos parar, ya que veníamos organizando campeonatos desde 2020 de forma interrumpida, este 2026 ya estamos trabajando para organizar el I Open Internacional Femenino “Bertran de Senges”. Aunque en la aerostación no hay género, todos somos pilotos, queríamos poner el foco en las compañeras pilotos, cómo ya hicimos en el XXXVIII Campeonato de España de Aerostación, al premiar a Adriana Lladó como mejor clasificada femenina. Denominar este Open “Bertran de Senges” es un pequeño homenaje a la primera mujer que voló en Cádiz, en concreto en 1850.”

III Open Internacional de Andalucía “Manuel García Rozo”. A la par que el I Open femenino, se desarrollará el III Open Internacional, en el que no hay género, como decía anteriormente Javier Benítez, CEO de Globotur. “Aunque es la misma prueba, con la diferencia que, en ésta, compiten todos sin distinción de género, hemos querido llamarle “Manuel García Rozo”, primer aeronauta español, gaditano, que arriesgó su vida, cuando no se tenían los adelantos de hoy en día, volando desde Cádiz al Puerto de Santa María en 1832. Por ello, nuestro homenaje a este desconocido pionero de la aerostación española”, apunta Javier Benítez.

15 años volando en el cielo de Cádiz

Este año es más especial aún para Globotur, pues celebra su decimoquinto aniversario. Aunque Javier Benítez, CEO de Globotur, lleva en la aerostación desde 2004, este 2026 celebra un aniversario singular, su 15º aniversario, “nos hemos vuelto adolescentes”, bromea Benítez, cumpleaños que celebrará el próximo 10 de abril en El Puerto de Santa María. Uno de los deseos para este decimoquinto aniversario es que la provincia de Cádiz se convierta en la Capadocia del Sur o, como dice Javier Benítez, "Cadipocia".