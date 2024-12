El cielo de Arcos, uno de los mejores de Andalucía para volar en globo

Arcos de la Frontera es conocido por ser la puerta de entrada a los Pueblos Blancos de Cádiz. Si pasear por sus estrechas calles y entre sus monumentos es una experiencia mágica, imagina poder disfrutar de la belleza de su paisaje a vista de pájaro. Otear sus intrincadas callejuelas que pasan bajo nuestros pies, sus barrancos tallados por el río Guadalete y la belleza de su lago, solo es posible desde las alturas.

Volar en globo es una experiencia única e inolvidable gracias a la empresa andaluza Globotur. Esta empresa especializada en vuelos en globo te permitirá volar sobre su casco antiguo y adivinar el secreto de sus callejones ocultos. Los cielos de Arcos de la Frontera no son los únicos que podrán conquistar a tu corazón, esta empresa también ofrece experiencias de altura en lugares como Ronda, Sevilla, Córdoba o Antequera, entre otros destinos.

En el caso de la provincia de Cádiz, las puertas al cielo se abren en Arcos. Muchos coinciden en que el cielo andaluz, con su luz brillante y azul intenso, es uno de los más bonitos. “Los que nos dedicamos al cielo, a volar, percibimos ese tesoro oculto que está sobre nuestras cabezas, esa inmensidad del horizonte que percibes cuando vuelas, ya sea en parapente, paramotor, en globo, ultraligero o en avioneta. Es algo que te llena”, comenta Javier Benítez, CEO de Globotur, una empresa que su actividad principal es volar en el cielo andaluz.

Vuelo de globo en Arcos / Globotur

Los cielos de Andalucía, de Interés Turístico

En los años 70, un suizo, aficionado a volar en globo, llegó a la Capadocia turca, y se instaló allí. Hoy más de 150 globos aerostáticos vuelan cada día, llegando a ser su fama tal, que miles de personas al año viajan hasta allí para disfrutar de un vuelo en globo. Así que, ¿por qué no puede ser el cielo andaluz un destino turístico?

«Normalmente entendemos un destino turístico como algo tangible como, por ejemplo, un monumento, una oferta gastronómica o una experiencia… algún motivo que nos empuje a ir a ese sitio. Pero ¿y si ofrecemos que algo intangible se convierta en tangible? Esa es nuestra apuesta, convertir los cielos andaluces en un destino turístico tangible, algo por el que merezca la pena viajar como primera opción, disfrutar de la inmensidad azul de nuestro cielo», apunta Benítez.

En el caso de Capadocia, no se promociona en el exterior por su patrimonio histórico y cultural, sino por la experiencia de volar en globo como bandera para atraer al turista. Por esta razón, Globotur se ha embarcado en una iniciativa de declarar los cielos andaluces Bien de Interés Turístico. «Esta declaración institucional, no solo beneficia al sector de la aerostación, también a los destinos donde se opera (Antequera, Arcos de la frontera, Córdoba, Ronda, Guadix o Sevilla) y a todo el sector aéreo turístico, paracaidismo, paramotor, etc. También es un aliciente para atraer competiciones deportivas aéreas de primer nivel mundial».

Globos en Arcos / Globotur

Los cielos andaluces han sido objeto de competiciones deportivas aéreas en el sector de la aerostación en estos últimos años, como la Copa de S.M. El REY de Aerostación, que se ha celebrado los años 2020, 2021, 202 y 2023, el Campeonato de España en 2022, que tuvo como protagonista los cielos de Cádiz, así como dos Open Internacionales en 2021 y 2023, todas estas celebradas por iniciativa de Globotur, o el Campeonato de Andalucía, que tradicionalmente se celebra en Guadix cada febrero. Organizada por la FEADA.

Fomento de la economía local

Volar no es lo único que anima a Globotur a luchar por declarar este intangible, el cielo azul andaluz, en un destino, es también crear riqueza en la economía local donde operan, ya que una persona que desease volar en los destinos habituales, ha de alojarse el día anterior, cenar, conocer su patrimonio, etc. «Solo nosotros, que somos una pequeña empresa, aportamos a la economía local de Antequera o Arcos en torno a los 180.000 euros al año, pues si imaginamos por 3 o 4, es un aporte importante al sector turístico local», apunta Javier Benítez.

De manera que, con la llegada de Año Nuevo, «nos pondremos en contacto con las diversas administraciones regionales, provinciales y locales para que apoyen esta iniciativa, así como asociaciones turísticas, empresas, para que este bien de todos, el cielo de Andalucía, sea declarado Bien de Interés Turístico de Andalucía», adelanta Benítez.