El pueblo de Cádiz más mágico de Andalucía celebra sus 150 años de historia a través de la gastronomía: nueve bares y 18 tapas para saborear su tradición

La gastronomía volverá a ser la maestra de ceremonias de una fecha muy especial. Este año, con motivo del 150 aniversario de la concesión del Título de Ciudad, Alcalá de los Gazules cambiará su tradicional Feria de la Tapa, por una experiencia única y muy especial: Sabores de 1876.

A través de la gastronomía local de Alcalá de los Gazules, se hará un viaje en el tiempo a finales del siglo XIX, exactamente al 1876, año en el que Alfonso XII, le concede el título de ciudad. Así que, para conmemorar este 150 aniversario, el Ayuntamiento de Alcalá de los Gazules ha organizado esta propuesta gastronómica que se desarrollará los días 13, 14 y 15 de marzo, en el Parque Félix Rodríguez de la Fuente.

Durante estos tres días, nueve bares de Alcalá de los Gazules ofrecerán dos tapas diferentes cada uno, inspiradas en los sabores y tradiciones de 1876, lo que sumará un total de 18 propuestas gastronómicas. Además de disfrutar de la gastronomía local de este pueblo gaditano, el evento contará con música en directo, actividades dirigidas a niños, animación y una ambientación especial en el recinto del parque.

Sabores de 1876 será una oportunidad única para celebrar la historia de Alcalá de los Gazules, apoyar a su hostelería y compartir momentos inolvidables en el corazón de este pueblo gaditano reconocido en la red Pueblos Mágicos de España.

Alcalá de los Gazules, el más mágico de Andalucía 2026

La Red Pueblos Mágicos de España concedió el título de Pueblo Más Mágico de Andalucía 2026 a Alcalá de los Gazules. Un título que lo posicona como el más mágico de la región y que invita aún más a descubrirlo. Este pequeño pueblo gaditano "está enclavado en el corazón del Parque Natural de Los Alcornocales, entre dehesas, bosques y peñas legendarias, siendo uno de los pueblos más hermosos del sur peninsular”, detalla la Red Pueblos Mágicos de España. En cuanto a su entramado urbano, está “declarado Conjunto Histórico-Artístico, su casco urbano conserva el trazado blanco, encalado y empedrado de origen andalusí, coronado por la silueta altiva de su castillo medieval y la majestuosa Torre del Homenaje”.

En cuanto a su historia, detallan que Alcalá de los Gazules fue “lugar de encuentro de culturas milenarias”. Razón por la que se “respira historia y naturaleza en cada esquina: desde los vestigios romanos hasta los aromas de la caza y la repostería tradicional. Aquí el tiempo discurre al ritmo de las campanas, los caminos de corcheros y las fiestas populares que llenan de vida calles, plazas y alamedas”, continúa detallando la Red Pueblos Mágicos de España.