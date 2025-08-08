Vanesa Martín saborea la mejor gastronomía en este chiringuito de Conil: “La misma energía que transmite sobre el escenario”

Vanesa Martín está disfrutando de su exitosa gira Casa Mía, que pasaba este pasado miércoles, 6 de agosto, por Concert Music Festival. Durante su concierto confesó que venir a Cádiz es como volver a casa, pues este mágico rincón al sur de España tiene algo que le inspira siempre.

Así que, siendo una apasionada de Cádiz, no es de extrañar que la cantante malagueña aprovechara su paso por la provincia para disfrutar de uno de sus grandes atractivos: la gastronomía. Su pasión por el mar y la costa gaditana le llevó a elegir Conil de la Frontera, próximo a Chiclana de la Frontera y donde se come de categoría. Por algo fue elegida Ciudad Gastronómica de España en 2024.

Ha sido el propio restaurante el que ha compartido la fotografía de Vanesa Martín tras su paso por La Fontanilla. “Gracias, Vanesa, por elegirnos después de una noche tan memorable. Tu presencia llenó La Fontanilla de la misma energía y pasión que transmites sobre el escenario. Esperamos volver a tenerte pronto en nuestra casa”, ha expresado el establecimiento en sus redes sociales.

La Fontanilla, uno de los mejores de España

La Fontanilla fue incluido en la lista ‘Best Chiringuito 2025’ de Tapas Magazine. "La Fontanilla no es solo el nombre de una de las playas con los mejores atardeceres de la costa gaditana, es también el de uno de esos restaurantes que llevan más de medio siglo haciéndolo bien", apunta la publicación sobre este templo gastronómico. Señala también que "fue abierto en los años sesenta por Pedro Pérez y Fernanda Rubio, hoy es su hijo quien sigue al frente, manteniendo el espíritu original". ¿Qué podrás comer aquí? "La carta es un homenaje al mar: albóndigas de corvina, huevas de caballa al ajillo, arroces al estilo de Cádiz y hasta 11 formas distintas de servir atún rojo de almadraba".