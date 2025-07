Un chiringuito de Zahara y otro de Conil elegidos como los mejores de España, según Tapas Magazine

La gastronomía de Cádiz vuelve a ser reconocida y, en esta ocasión, han sido dos chiringuitos de la costa gaditana que son unos templos donde saborear lo mejor de la cocina de este rincón al sur de España. Tras cinco ediciones, Tapas Magazine ha vuelto a elaborar su prestigiosa lista, 'Best Chiringuito', para dar a conocer -y ponerlo más fácil aún- cuáles son los mejores chiringuitos de España.

Un total de 25 chiringuitos repartidos por España ocupan esta prestigiosa lista en la que la provincia de Cádiz tiene su presencia. En esta ocasión ha sido El Refugio (Zahara de los Atunes) y La Fontanilla (Conil). Así que toma nota de qué opinan de estos templos de la gastronomía desde Forbes Travel.

El Refugio (Zahara)

Tal y como su nombre indica, este inspirador lugar es un auténtico refugio para quiénes deseen disfrutar de la calma y el buen comer frente al mar. "Este sitio, propiedad de Antonio Mota, no acepta reservas, no tiene pretensiones y, sin embargo, lleva años siendo punto fijo en Zahara para quienes no quieren renunciar ni a la playa ni a comer bien", asegura la publicación. Además, añaden que "lo suyo es cocina ‘zahareña’ de la de siempre, pero afinada y adapta a todos, sin gluten, sin aditivos y con todo el sabor intacto". ¿Cuáles son sus platos imprescindibles? "Las papas aliñás y el choco frito son un sí para abrir boca, el atún encebollado es imprescindible y luego están esos dos platos que se han hecho míticos: el güenígimo y el malígimo, montados de atún rojo, uno con mermelada de cebolla y el otro con manteca colorá", concluye la publicación.

La Fontanilla

Otro de los pueblos costeros donde se saborear la mejor gastronomía de la provincia gaditana es Conil de la Frontera, que en 2024 fue elegida Ciduad Gastronómica. "La Fontanilla no es solo el nombre de una de las playas con los mejores atardeceres de la costa gaditana, es también el de uno de esos restaurantes que llevan más de medio siglo haciéndolo bien", apunta la publicación sobre este templo gastronómico. Señala también que "fue abierto en los años sesenta por Pedro Pérez y Fernanda Rubio, hoy es su hijo quien sigue al frente, manteniendo el espíritu original". ¿Qué podrás comer aquí? "La carta es un homenaje al mar: albóndigas de corvina, huevas de caballa al ajillo, arroces al estilo de Cádiz y hasta 11 formas distintas de servir atún rojo de almadraba".

Best Chiringuito 2025