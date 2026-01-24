Una torta de Inés Rosales como nunca la habías probado: el atún rojo de Zahara de los Atunes se fusiona con el sabor más dulce

Está claro que a nadie le amarga un dulce, y mucho menos si se fusiona con uno de los manjares más exquisitos de la costa de Cádiz. En esta cervecería de Zahara de los Atunes no importa si eres más de dulces o de salados, o de ambos, pues en su carta encontrarás una propuesta que no te dejará indiferente.

La cervecería El Bujío de Zahara, situada en el corazón de este pueblo mágico de Cádiz, está dando de qué hablar estos días por una suculenta torta de Inés Rosales que nada tiene que ver con lo que estábamos acostumbrados a merendar. Esta torta de aceite, envuelta en su tradicional papel, lleva conquistando a varias generaciones desde 1910 y ahora podrás saborearla de manera diferente.

Como si de un homenaje se tratase, este establecimiento de Zahara de los Atunes ha versionado la torta de aceite de Inés Rosales con el producto estrella de esta localidad: el atún rojo de almadraba. Esta torta de aceite se presenta envuelta en el clásico papel y al descubrirlo encontrarás una base de mahonesa de albahaca, pesto y atún rojo de almadraba.

La torta de aceite se sirve con atún, mahonesa de albahaca y pesto

El Bujío de Zahara, donde manda el atún

En esta cervecería de Zahara de los Atunes podrás probar una gran variedad de productos de la zona y con la mejor calidad de la que presume este pequeño pueblo costero. Aquí los productos del mar tienen una gran presencia en la carta, donde podrás picotear mojama con almendras y aove, unas banderillas de atún ahumado y queso con mermelada o solomillo de atún cocido con emulsión de guacamole.

Otros imprescindibles son sus tostas, como la de atún rojo salvaje con trufa o de dados de atún rojo salvaje picante. Su tartar de atún y su carpaccio de pulpo ahumado a la gallega tampoco podrán faltar, así como el guiño a la sierra gaditana con los taquitos de chicharrón, el montadito de lomo en manteca o la cecina de angus madurada.