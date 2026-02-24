Estas son las rutas de senderismo en Benamahoma que vuelven a estar abiertas al público: paisajes repletos de naturaleza y calma que conectan entre sí

Tras la revisión de los Senderos Municipales de Benamahoma, que dependen del Ayuntamiento de Grazalema, se ha confirmado que se encuentran ya disponibles para su uso y disfrute, siendo seguros todos ellos después del temporal. Esta pequeña pedanía de Grazalema conserva una red de senderos que permiten recorrer paisajes culturales de gran interés.

Así que, mientras los senderos del Parque Natural de Grazalema y el de Los Alcornocales continúen clausurados hasta finales de marzo, en Benamahoma podrás quitarte el gusanillo de recorrer paisajes naturales y culturales en esta red de senderos que cuenta con un galardón en los ‘Premios Progreso 2025’, que otorga la Fundación para el Desarrollo de los Pueblos y la Federación Andaluza de Municipios y Provincias (FAMP).

Ruta La Atalaya

La red de senderos que el Ayuntamiento de Grazalema propone que realices comienza en la parte alta de Benamahoma, justo detrás de su pequeña plaza de toros, y que se le conoce como ruta La Atalaya. Se trata de un itinerario de dificultad moderada pero de corta longitud. El sendero asciende buscando la Cruz de la Atalaya, dando también la oportunidad de visitar una calera, conocida como La Calerilla.

El sendero comienza subiendo entre lentiscos y algarrobos, pudiéndose ver alguna orquídea según la época del año. Superada una fuerte pero corta subida, el sendero comienza a llanear y te encontrarás en un denso encinar con palmitos y lentiscos. En algunos tramos cortos, el sendero discurre por roca desnuda. Aunque la pendiente es moderada, en unos minutos conoronarás la loma, quedando la Cruz de la Atalaya y contemplando unas vistas espectaculares con Benamahoma a tus pies y parte del Área de Reserva para el senderista.

Ruta de la Atalaya / Turismo de Grazalema

Las Encinas y Los Laureles

Esta primera ruta conecta con el sendero Encinas y Laureles, así que si las fuerzas acompañan podrás continuar con este recorrido. Como su propio nombre indica, te llevará a través de un típico bosque mediterráneo, donde abundan las encinas y los laureles. Una bella y sencilla ruta que te sumergirá de lleno en la naturaleza del Parque Natural Sierra de Grazalema.

Transcurre, además, este sendero de forma paralela a las tradicionales veredas usadas por los vecinos de Benamahoma. Este sendero conecta el sendero de la Atalaya con el sendero Hoyo del Tarazón y con el de Puerto del Palo, el cuál a su vez te llevará al sendero El Tesorillo de uso público del Parque Natural Sierra de Grazalema.

Ruta Las Encinas y Los Laureles / Turismo de Grazalema

Hoyo del Tarazón

Esta ruta comienza junto al Nacimiento de Benamahoma y guiará nuestros pasos hasta el lugar conocido como Hoyo del Tarazón. Es, sin duda, un sendero de alto valor botánico y paisajístico. En los primeros pasos podrás ver algunos ejemplares jóvenes de pinsapos y, a medida que avances, en las zonas más umbrías del camino podrás encontrar interesantes ejemplares de quejigo andaluz de gran porte.

Este sendero, te regalará unas bonitas vistas que irán variando conforme avancemos en nuestro camino. Primero, las vistas al valle del arroyo del Pinar y el río Majaceite para, posteriormente, divisar gran parte de la Sierra del Pinar y del Área de Reserva del Parque Natural. Conecta con el sendero Encinas y Laureles y con el sendero Puerto del Palo.

Ruta Hoyo del Tarazón / Turismo de Grazalema

Puerto del Palo

Esta ruta discurre por el Monte de las Encinas y los Laureles y presenta, en su tramo medio, unas bellas y exclusivas vistas del núcleo urbano de Benamahoma, así como de las Huertas y la Sierra del Albarracín. Usado de forma tradicional por los vecinos de Benamahoma, a lo largo de este sendero podrás contemplar como la vegetación cambia claramente según la exposición al sol de las diferentes zonas.

Encontrarás por ejemplo, multitud de quejigos en las zonas umbrías y húmedas al principio y final del sendero. Y, por otra parte, en la zona media, más expuesta al sol, podrás observar una abundancia de arbustos y algarrobos. Esta ruta conecta con el sendero Hoyo del Tarazón y con el sendero de las Encinas y los Laureles, el cual, a su vez, te llevará al sendero de la Atalaya.

Ruta Puerto del Palo / Turismo de Grazalema

Atalaya de los cochinos

Esta ruta te ofrecerá unas preciosas vistas de la Sierra del Pinar, uno de los pilares del Parque Natural, dando cobijo en su cara norte al Pinsapar y siendo la mayor altura de la provincia de Cádiz (El Torreón, 1.654m). En su comienzo, hay una pequeña derivación que nos acercará uno de los múltiples pilares de agua de la zona.

Para acceder a este sendero, desde Benamahoma, podrás usar el sendero de la Atalaya, Encinas y Laureles, Puerto de los Palos y finalmente El Tesorillo. O bien, usando el sendero Arroyo del Descansadero y El Tesorillo, ambos de uso público del Parque Natural.

Esta ruta, además, te dará acceso al Llano Grande, uno de los lugares más tranquilos y con mejores vistas del municipio y finaliza en el aparcamiento público del Parque Natural, desde el cual podrás iniciar el sendero del Boyar.

Ruta Atalaya de los Cochinos / Turismo de Grazalema

Llano Grande

Desde el sendero de Atalaya de los Cochinos, podrás desviarte por este sendero que te conducirá al Llano Grande. Será un breve desvío, apenas un par de cientos de metros de ida y otro tanto de vuelta, pero que merecerán muchísimo la pena, ya que te conducirá a uno de los lugares más tranquilos y con mejores vistas del entorno de Benamahoma.

Ruta Llano Grande / Turismo de Grazalema

El Boyar

Esta ruta te llevará a lo largo de gran parte del corredor del Boyar y te regalará unas vistas espectaculares de la Sierra del Endrinal y del Pinar, en cuyo punto más alto, el Puerto del Boyar, te premiará con unas amplias vistas del suroeste de la provincia de Cádiz.

Por otra parte, podremos observar la variación de vegetación en relación a la altura, desde arbustos y orquídeas (en primavera) en la parte más alta a los pinares y bosques de encinas y quejigos conforme descendemos.

Desde Grazalema, podrás acceder a través del sendero de Los Charcones o bien desde Puerto de las Presillas. Desde Benamahoma es posible llegar usando los senderos Arroyo del Descansadero y Tesorillo, de uso público del Parque Natural, y el sendero Atalaya de los Cochinos. También desde el aparcamiento del sendero El Torreón.