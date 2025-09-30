Estas son las mejores tapas de San Fernando que podrás probar en la Feria Gastronómica de la Bahía

En la provincia de Cádiz no se para de hacer planes, más aún si implican disfrutar de la gastronomía local. Uno de los eventos que más aceptación tiene en la Bahía de Cádiz es la Feria Gastronómica de la Bahía organizada por la Asociación de Comerciantes, Servicios Profesionales, Hostelería e Industria (Acosafe), en San Fernando.

Las tapas tendrán un precio de tres euros y participarán los siguientes hosteleros: De Javier Tapería, Arepas Berta, Pizzería Montjuic, Danilo’s Garden, El Rinconcillo Gallego, Pura Taberna, Taberna Marisquería Damajuana, Container Pizzas y Carnívoro Food, entre otros. A continuación, podrás ver algunas de las tapas que podrás probar en esta nueva edición gastronómica.

La 21ª edición de la Feria Gastronómica de la Bahía se celebrará en el parque Almirante Laulhé del 2 al 5 de octubre, pudiendo disfrutar de una gran variedad de tapas. Además, como novedad este año habrá un desfile de moda el viernes 3 de octubre de 19:00 a 21:00 horas (infantil y de caballeros) y el sábado 4 de octubre de 19:00 a 21:00 horas será el desfile de señora. Con esta pasarela se pretende unir la hostelería y el comercio local de San Fernando.

Música en directo

Gastronomía, actividades y música en vivo asegurarán un excelente ambiente en el Parque Almirante Laulhé. Este jueves actuará a las 23:00 horas el grupo Super Agente 86, el viernes a las 16:00 horas DJ Cristian White y a las 23:00 horas Rumba Canalla, seguido de DJ Tato Mainé. Mientras que el sábado el mejor ambiente estará asegurado con DJ Cristian White a las 16:00 horas, Malamanera a las 23:00 horas y DJ Tato Mainé a las 00:30 horas. En cuanto al domingo, a las 16:00 horas actuará el grupo La Cabra tira al monte.